Ana María Stuven gana el Premio Nacional de Historia 2026: Es la segunda mujer en obtenerlo

Por su trayectoria académica y su aporte pionero en la investigación sobre el rol de las mujeres, la historiadora Ana María Stuven fue distinguida este lunes con el Premio Nacional de Historia 2026.

El Ministerio de Educación galardonó a Ana María Stuven, periodista de la Universidad de Chile, licenciada en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y doctora en Historia por la Universidad de Stanford.

Stuven se ha dedicado a la historiografía femenina y su rol dentro de la sociedad y el espacio público. Entre sus publicaciones se encuentran: “Historia de las mujeres en Chile”, “Construyendo un Reino de este Mundo: Ensayo histórico sobre clericalismo y política en Chile” y “Feminismo: un concepto necesario para la historia de las mujeres en Chile”.

Además, su trayectoria también está marcada por un compromiso social: en el año 2000 fundó la “Corporación Abriendo Puertas”, organización enfocada en la reinserción social y laboral de mujeres privadas de libertad.

El rector de la UC, Juan Carlos de la Llera, felicitó a Stuven, quien es académica de la casa de estudios: “Sus investigaciones sobre las ideas políticas y el papel de las mujeres en la historia han contribuido a comprender mejor lo que somos y la manera en que construimos nuestra memoria como sociedad”, expresó.

El reconocimiento de Ana María Stuven marca un hito en la entrega del reconocimiento, al ser la segunda mujer en adjudicarse el premio, después de Sol Serrano en 2018, y la única candidata mujer entre la nómina final en este proceso 2026.

Entre los candidatos se encontraban el historiador de la Universidad Católica de Valparaíso, Joaquín Fermandois; el abogado e historiador de la UC, Enrique Brahm; el historiador de la UC, Mario Garcés; y el historiador y genealogista y miembro de la Academia Chilena de Historia, Isidoro Vásquez de Acuña.

La decisión estuvo a cargo del jurado encabezado por la Ministra de Educación, María Paz Arzola, seguido por la rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala; el rector de la Universidad Austral, Egon Montencinos; la integrante de la Academia Chilena de la Historia, Jacqueline Dussaillant, y representante del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh).

Además, la ceremonia contó con la participación de César Ross, ganador del premio en 2024.