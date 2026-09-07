Gobierno asegura que precios seguirán estables ante el mayor gasto por Fiestas Patrias

A pocos días de las Fiestas Patrias, comparar precios será clave para las familias que buscan cuidar el bolsillo. Una canasta estándar para cuatro personas, que incluye carnes y bebestibles, puede presentar una diferencia de casi $30 mil entre la opción más cara y la más barata.

Por ello, el ministro de Economía, Daniel Mas, dijo que las familias pueden usar el Cotizador de Fiestas Patrias del Sernac, una nueva herramienta para comparar precios en supermercados y carnicerías.

Además, sostuvo que los precios seguirán estables de cara a las Fiestas Patrias. “La mayoría de las familias triplica su gasto en carnes. Es importante que los ciudadanos puedan conocer cuáles son las mejores ofertas para llegar de mejor manera a fin de mes“, señaló.

Otra de las preocupaciones es acerca del consumo, sobre todo por el riesgo que implica comer carne en mal estado. En esa línea, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, agregó que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) intensificó los controles para las cadenas de producción de carne.

“Nos interesa mucho saber cuál es el tipo de animal que ha sido sacrificado, el sistema alimenticio, dónde fue faenado”, expresó el titular de Agricultura sobre cuáles serán los puntos que tendrán en cuenta para fiscalizar.

Entre las complicaciones más comunes destacan los errores en el tipo de cortes, la pérdida de la cadena de frío, productos vencidos y la falta de claridad acerca de la procedencia del producto.