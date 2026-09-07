“La persecución del crimen organizado es cara”: Fiscal Valencia por propuesta de Presupuesto 2027

Con miras al debate por el Presupuesto 2027, el fiscal nacional, Ángel Valencia, manifestó su preocupación por la propuesta de financiamiento entregada este lunes por el Ministerio de Hacienda al Ministerio Público.

La autoridad advirtió que los recursos contemplados no se condicen con las necesidades derivadas del fortalecimiento de la institución y de la persecución del crimen organizado.

La crítica se dio en la comisión de Seguridad Pública del Senado que se realizó en el municipio de San Bernardo para analizar “los riesgos a que se ven expuestas las autoridades de elección popular en el ejercicio de su cargo dentro del actual contexto del fenómeno delictual y presencia del crimen organizado”.

En ella, participaron el fiscal nacional, Ángel Valencia, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, entre otras autoridades.

Al cierre de la cita y de cara al debate sobre el Presupuesto de 2027, el fiscal nacional indicó su disconformidad con la propuesta que el Ministerio de Hacienda les entregó este lunes.

“La persecución del crimen organizado es cara“, sostuvo. Además, agregó que “es esperable” una mayor presión presupuestaria a causa de los trabajos que realizan las nuevas estructuras como la Fiscalía Supraterritorial.

“Se nos ha comunicado por parte del Ministerio de Hacienda en la propuesta de presupuesto que se nos entregó el día de hoy, que si bien se mantiene el presupuesto histórico del Ministerio Público en la generalidad de los ítems y el Ministerio Público va a tener el próximo año un aumento de su presupuesto, como es esperable, como consecuencia de la ley de fortalecimiento y de la Fiscalía Superterritorial, pero, sin embargo, las fechas de entrada en funciones de los fiscales y del resto del personal de apoyo que se encuentra previsto en la ley, están dilatadas en el tiempo de una manera que no compartimos y no se condice ni con el informe financiero que iba acompañado en esos proyectos de ley, ni con la propuesta que habíamos hecho”, argumentó.

Bajo esa línea, recalcó que el combate contra el crimen organizado no solo necesita nuevas leyes, sino que todas las instituciones involucradas cuenten con los medios suficientes.

Además, el fiscal Valencia planteó que se están aplicando medidas que han entregado “resultados muy positivos (…). Y probablemente como consecuencia de esos resultados positivos, de ese esfuerzo, es que la delincuencia organizada intenta resistirse”, dijo.