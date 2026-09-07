Fiscalía indaga origen del devastador incendio en Hotel Alto Nevados: Evalúan si hubo falla eléctrica o acción humana

El Ministerio Público abrió este lunes una investigación para determinar las causas del incendio que afectó al Hotel Alto Nevados y provocó la pérdida total del recinto turístico.

El fiscal subrogante de Chillán, Ignacio Córdova, informó que los peritajes serán realizados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y el OS9, según consignó La Tercera.

“Una vez que la zona ya se encuentre segura, personal del Labocar va a poder ingresar al hotel para determinar el lugar de los hechos y, principalmente, el punto de ignición y la causa basal del incendio”, precisó.

Asimismo, señaló que la Fiscalía busca “determinar la existencia o no de un delito de incendio, toda vez que esto tiene que determinarse por parte del Labocar”.

Córdova no descartó que el siniestro fuera causado por acción humana, aunque aclaró que por el momento “no hay información responsable” respecto de una causa determinada.

“Se debe evaluar si el inicio del fuego se realizó por acción humana o por una falla eléctrica, una situación que está en investigación y debe comprobarse”, agregó.

Anuncian reapertura parcial de áreas no afectadas

A través de un comunicado, la empresa Nevados de Chillán se refirió a la compleja situación que vive el complejo y anunció que desde el martes 8 de septiembre se iniciará la apertura paulatina de las zonas no dañadas.

“Actualmente, los organismos competentes se encuentran desarrollando las labores de evaluación y peritaje correspondientes en el lugar”, informó el complejo turístico.

En esa línea, indicó que “el área afectada ha sido delimitada y el acceso permanecerá restringido a todo público, con el objetivo de resguardar la seguridad de nuestra comunidad, visitantes y colaboradores”.

“A partir de mañana, martes 8 de septiembre, iniciaremos una apertura paulatina de nuestras áreas no afectadas. De esta manera, Hotel Nevados, Valle Hermoso y Centro de Ski retomarán su operación en la medida en que las condiciones lo permitan”, aseguró en el documento.