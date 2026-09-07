Senador Squella (REP) por interpelación al canciller Pérez Mackenna: “Hay otros caminos cuando alguien no quiere hacerle daño al Estado”

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a la interpelación contra el canciller Francisco Pérez Mackenna impulsada por la oposición.

Sobre la acción liderada por el diputado del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas, el senador, en el programa Me enteré por la prensa de T13, afirmó: “Interpelar a un secretario de Estado está dentro de lo que uno esperaría, es algo razonable. Bueno, incluso, para ir informando, pero lo que me tocó escuchar es de una imprudencia y no entender que para ciertos temas hay una cosa que se llama Estado y otra que es el Gobierno propiamente tal”.

“Que un diputado trate de hacer leña de eso a costa de poner dificultades en las relaciones internacionales que estamos teniendo, de llamar al canciller a dar explicaciones”, agregó.

En esa línea, sostuvo en el citado medio que habitualmente, cuando los parlamentarios tienen dudas respecto de la política internacional, se invita a los cancilleres a la Comisión de Relaciones Exteriores y, si la situación lo amerita, se puede solicitar la reserva de la información.

“En fin, hay otros caminos cuando alguien no quiere hacerle daño al Estado, al país y, a mi juicio, ese debiera ser el camino en este minuto”, subrayó.

Cabe mencionar que el parlamentario socialista argumentó que se ingresó esta interpelación debido a una “conducción confusa” por parte del secretario de Estado, luego de la controversia que se generó con Argentina por el Estrecho de Magallanes y por la relación diplomática con Estados Unidos, respecto de los aranceles y las distintas declaraciones que ha realizado el embajador de EE.UU. en Chile, Brandon Judd.

“Ojalá que los otros sectores del Partido de la Gente (PDG) e incluso del oficialismo entendieran que esto va más allá de una posición política de oposición, sino que tiene que ver con defender los intereses nacionales”, instó el parlamentario.

Cabe mencionar que la oposición reunió las 52 firmas para una interpelación, pero está pendiente la revisión de su admisibilidad.