“Dejar ir toda esa información y experiencia era un tremendo error”: Squella (REP) respalda el retorno de Natalia Duco al Gobierno

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió este lunes a la incorporación de la exministra del Deporte, Natalia Duco, al Segundo Piso de La Moneda, a solo 24 días de su salida del gabinete de José Antonio Kast.

Al ser consultado por el retorno de la exsecretaria de Estado, Squella señaló que, al momento de aceptar la renuncia de Duco tras la polémica por el uso de un vehículo fiscal, el propio presidente dijo que “quiere contar con ella”.

“Ella estaba haciendo un trabajo desde el punto de vista de la organización interna de los recursos y, particularmente, la fiscalización del mal uso de recursos que se había hecho, digamos, en el tiempo pasado”, explicó a T13.

En esa línea, aseguró que “dejar ir toda esa información, toda esa experiencia, era un tremendo error”. Agregó que “desde el día uno el presidente dijo que esperaba contar con su colaboración”.

Asimismo, sostuvo que la reincorporación de la extitular de Deportes al Gobierno no le llama la atención: “Es una persona que tuvo las condiciones y la aptitud para poder ser nada menos que la número uno en materia de administración pública en temas de deportes”, argumentó.

“Sin ninguna duda, como asesora puede colaborar con esa parte específica que desarrolló de buena forma durante su titularidad en el ministerio“, cerró.