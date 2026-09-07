Otro bicampeón de América se despide del fútbol: Mauricio Isla anuncia su retiro

Durante este lunes, Mauricio Isla anunció su retiro del fútbol profesional.

A través de una carta publicada en redes sociales, describió las complejidades que tuvo que afrontar para construir su carrera como deportista.

“Gracias a don Alfonso, quien vio talento en mí a los 10 años, y a Universidad Católica, donde recibí mis primeras herramientas. El fútbol me regaló amigos, educación, hábitos y estabilidad para mi familia. También me enseñó que, viniendo de una población, uno puede soñar y convertir esos sueños en realidad”, expresó.

Asimismo, recordó su paso por el Mundial Sub-20 de Canadá 2007, torneo que le abrió las puertas para ser convocado por el entonces director técnico de La Roja, Marcelo Bielsa.

“Siempre recordaré al profesor José Sulantay, quien me llevó a la Selección juvenil con la que conseguimos el tercer lugar en el Mundial Sub-20 de Canadá 2007. Ese rendimiento me permitió entrar en los planes de Marcelo Bielsa, quien apostó por mí siendo joven. Gracias a ese ‘loco lindo’ que nos devolvió la esperanza y nos ayudó a alcanzar nuestro máximo potencial”, recalcó.

Luego, realizó un recorrido por su paso por la Selección: “El 7 de septiembre de 2007, con 19 años, Bielsa me dio la confianza para debutar por Chile. Así comenzó una historia maravillosa: 144 partidos con La Roja, seis Copas América, dos Mundiales, una Copa Confederaciones y dos títulos continentales junto a una generación que marcó a nuestro país. Gracias a Dios por permitirme vivirlo”.

En paralelo, realizó un reconocimiento a los clubes que lo acompañaron durante su carrera deportiva: Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Olympique de Marsella, Cagliari, Fenerbahçe, Flamengo, Universidad Católica y Colo-Colo.

“Gracias a quienes me ayudaron a crecer, me acompañaron lejos de Chile, me levantaron en los momentos difíciles y confiaron en mí. Gracias a todos los chilenos que celebraron mis alegrías, especialmente aquel gol frente a Uruguay”, remarcó.

Finalmente, concluyó: “Espero que me recuerden como el niño que se atrevió a soñar y pudo convertirse en futbolista profesional”.