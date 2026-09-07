Xiaomi presenta el 18 Fold, su plegable tipo pasaporte con procesador propio y cámara de 200 MP

(EFE/CNN Chile) – Este lunes, Xiaomi presentó su nuevo teléfono plegable 18 Fold, equipado con el XRing O3, un procesador de desarrollo propio con el que la compañía refuerza su apuesta por diseñar componentes clave para sus dispositivos en plena competencia por la gama alta del mercado chino.

El dispositivo combina una pantalla exterior de 5,38 pulgadas con otra interior de 7,58 y adopta un formato más compacto que el de los plegables tradicionales de tipo libro, una configuración que Xiaomi denomina ‘mid-fold’ y con la que busca combinar el manejo con una sola mano y una mayor superficie al desplegar el dispositivo.

Sus dos pantallas alcanzan hasta 4.000 nits de brillo y cuentan con tecnología LTPO de 1 a 120 Hz, además de compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision. La pantalla interior, en tanto, incorpora una doble capa de cristal UTG que aumenta su resistencia en un 178% y reduce la profundidad del pliegue a solo 30 micras.

El 18 Fold parte de 10.999 yuanes (unos 1.640 dólares) en su versión de 12 GB de memoria y 256 GB de almacenamiento, mientras que la variante superior, con 16 GB y 1 TB, alcanza los 14.999 yuanes (unos 2.235 dólares) e incorpora memoria LPDDR6. El dispositivo, cuya preventa comenzó este lunes, saldrá oficialmente a la venta en China el 10 de septiembre.

En fotografía, Xiaomi mantiene su alianza con Leica con un sistema triple compuesto por una cámara principal de 200 MP con OIS, un teleobjetivo periscópico de 50 MP con zoom óptico 3,5× y OIS, y un ultra gran angular de 50 MP con EIS, además de grabación de video 4K Dolby Vision a 60 fps en todas las focales.

Más chips propios

El XRing O3 cuenta con una CPU de diez núcleos y una unidad de procesamiento neuronal (NPU) optimizada para ejecutar grandes modelos de inteligencia artificial, además de ser compatible con LPDDR6, con un ancho de banda de hasta 113,8 GB por segundo, según Xiaomi.

La compañía presentó asimismo el XRing O100, un acelerador destinado a tareas de inteligencia artificial que alcanza un ancho de banda de 1,22 terabytes por segundo y que, de acuerdo con Xiaomi, emplea un sistema de empaquetado avanzado con apilamiento tridimensional a nivel de oblea.

La apuesta por desarrollar sus propios semiconductores se extiende además a otros dispositivos de la marca: la nueva tableta Pad 9 Pro Max, también presentada este lunes, incorpora el XRing O3, una pantalla de 13,3 pulgadas y una batería de 12.000 mAh, y parte de 4.799 yuanes (unos 715 dólares).

Tanto el plegable como la tableta funcionan con HyperOS 4, la nueva versión del sistema operativo de Xiaomi, con la que la compañía busca profundizar la integración entre sus dispositivos y sus componentes de desarrollo propio.