Partido Republicano destaca que Kast aumentó la PGU, pese a que alza se estableció durante gobierno de Boric

“Kast no eliminó la PGU, la aumentó. Desde este 1 de septiembre, más de 500 mil adultos mayores comenzaron a recibir una PGU de hasta 250 mil pesos mensuales”.

A través de sus canales oficiales en redes sociales, el Partido Republicano difundió un video en donde recalcan el alza para llegar a 250 mil pesos a los mayores de 75 años de la Pensión Garantizada Universal, Ley de la República gestionada durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Sin embargo, el alza que se concretó la semana pasada estaba fijada desde antes. De hecho, el cronograma se selló a través de la Reforma de Pensiones impulsada por la administración de Gabriel Boric, y que fue despachada por el Congreso en enero de 2025.

En esa ocasión, la Ley estableció que el aumento de la PGU a $250 mil se realizaría en tres etapas, en base a la edad de los beneficiarios.

Septiembre de 2025: Incremento para personas de 82 años o más. Septiembre de 2026: Incremento para beneficiarias y beneficiarios de la PGU de 75 años o más. Septiembre de 2027: aumento para beneficiarias y beneficiarios de la PGU de 65 años o más.



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El tema estuvo como uno de los elementos de la campaña presidencial, donde los rivales de Kast apuntaban a que el entonces candidato podría terminar con la PGU al llegar al gobierno. Sin embargo, el republicano contraatacó con una campaña comunicacional que denominó “Te amo PGU”, asegurando que no la tocaría en caso de ganar.

Esa fue la antesala para lo que ocurrió este septiembre, con un aumento establecido de antemano, pero que el propio Partido Republicano salió a valorar como parte de la gestión del actual Mandatario.