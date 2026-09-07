Gael Yeomans, presidenta del FA, realiza autocrítica sobre el primer proceso constitucional: “Hay una serie de reformas que iniciaron tarde durante el gobierno de Boric”

La timonel del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, analizó la contingencia nacional y también deslizó una autocrítica sobre el actuar del gobierno de Gabriel Boric durante el primer proceso constitucional tras el estallido social de 2019.

Consultada por la periodista Mónica Rincón sobre su diagnóstico respecto de la situación del país en materia de crimen organizado, endeudamiento y desempleo, y sus críticas al gobierno, luego de que en su discurso planteara que “es el Chile que este gobierno nos está dejando”, la conductora de Tolerancia Cero le preguntó si en seis meses una administración puede haber hecho aquello y cuál es el legado que el gobierno anterior le dejó a esta administración.

Ante esto, la diputada Yeomans respondió: “Sin duda hay problemas que se arrastran de un gobierno a otro, eso no lo quiero desconocer, pero sí me parece que, por ejemplo, hablar de desempleo y de las cifras que tenemos actualmente, lo que esperaría de este gobierno es que presente una propuesta”.

Hasta el momento, sostuvo que las medidas que han presentado para afrontar la denominada “emergencia laboral” han tenido como foco fomentar la flexibilidad laboral. A su juicio, si el Ejecutivo “no revierte la situación, claro que va a ser su responsabilidad una vez que termine el gobierno, lógicamente”.

Por otro lado, a nivel interno, transparentó que han tenido “exhaustivas” reflexiones sobre la agenda de seguridad, donde considera que la izquierda llegó tarde al debate.

“Yo creo que está bien reconocerlo. Eso no quiere decir que, a su vez, desconozca lo que se hizo en el gobierno pasado en seguridad”, aclaró.

Al preguntarle por qué considera que llegaron tarde, explicó: “A mí me parece que nos faltó escuchar y tener más apertura, incluso a lo que nos estaban diciendo desde los mismos barrios, vecinos y vecinas, que estaban conviviendo con el narcotráfico, en donde esa realidad llevaba mucho tiempo insertándose. Y yo creo que ese problema era tan importante como hacer el hacernos cargo de la educación o de las pensiones”.

Desde su juicio, agregó: “Le pusimos tanta energía a ciertas demandas que también aún son necesarias, por ejemplo, en la salud o en la educación, que nos impidió, el poder tener más apertura a incorporar otras agendas igual de relevantes”.

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#ToleranciaCero | Gael Yeomans, diputada y presidenta del Frente Amplio: “Hay una serie de reformas que iniciaron tarde durante el gobierno del presidente Boric, esperando que el proceso constituyente terminara. Eso no lo deberíamos haber hecho de esa forma”… pic.twitter.com/ry8PdcZTwP — CNN Chile (@CNNChile) September 8, 2026

Respecto del momento político, recordó el primer proceso constituyente, cuando la Convención Constitucional preparó un nuevo texto para someterlo a plebiscito y, en paralelo, el Frente Amplio (FA) llegaba por primera vez al poder.

En ese contexto, compartió una reflexión: “Hay una serie de reformas que iniciaron tarde durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, esperando que el proceso constituyente terminara. Al menos a mi juicio, no deberíamos haberlo hecho de esa forma el inicio de ciertas reformas, sobre todo porque eran tan necesarias y urgentes, por ejemplo, la reforma de pensiones o la reforma tributaria, tendríamos que haber iniciado ese proceso con anterioridad”.