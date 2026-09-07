Hoffmann confirma segunda lista en la UDI: Buscará dar espacio a quienes “no se sienten representados por listas que a veces discriminan”

La exdiputada y vicepresidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann, confirmó en Tolerancia Cero que habrá dos listas en las elecciones internas del partido.

Al ser consultada por los comicios internos de la UDI, la exparlamentaria anunció que “va a haber al menos dos listas” compitiendo por la directiva de la colectividad.

#ToleranciaCero | María José Hoffmann, vicepresidenta de la UDI, por elecciones en el partido: “Van a haber dos listas” 📡https://t.co/rhCVF6NQ6x

💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/yzUa0pBYd3 — CNN Chile (@CNNChile) September 8, 2026

De acuerdo con Hoffmann, la nómina que competirá contra la dupla de Pablo Longueira y Jorge Alessandri “quizás no tendrá figuras tan emblemáticas”, pero buscará “permitir que aquellos militantes que no se sienten representados por listas que a veces discriminan puedan tener su espacio“.

Esto último en alusión a la opción con Alessandri como candidato a presidente y Longueira como secretario general, respecto de la cual afirmó que no constituye una buena dupla.

“A algunos nos gustó más, a otros nos gustó menos la dupla. A mí me gustaba Jorge Alessandri, pero cuando una parte dice que no es una lista de unidad, que existen vetos y listas negras, eso se transforma inmediatamente en una alternativa que no es muy atractiva para muchos (…) Yo estoy ayudando a poder tener una competencia como corresponde, donde prime la unidad interna sin vetos”, sostuvo.

Además, analizó que probablemente no existiría otra lista si el exministro no hubiera puesto sobre la mesa un veto en la lista unitaria o que esta no fuera “una de consenso”.

“Es bastante probable que no… Si el espíritu fuera la unidad, no haces sentir excluido a nadie, pero cuando tienes listas negras o veto, por supuesto que eso genera incomodidad”, argumentó.

Explicó que, luego de que “se rompe esa unidad, cuando efectivamente en esta misma silla (Longueira) declara que no es una lista unitaria, que no es de consenso, que bienvenida a la competencia, obviamente que parte también de la militancia decide levantar una lista“.

“Fueron palabras muy dolorosas”: Hoffmann tras dichos de Longueira

Respecto a las críticas en su contra por parte de Longueira en Tolerancia Cero, donde señaló tener “una mala evaluación política” de la exdiputada, Hoffmann reveló que “fueron palabras muy dolorosas”.

“Obviamente no puedo negar que fueron palabras muy dolorosas, una agresión bastante injusta a la trayectoria, pero sobre todo muy impropias para el estilo de la UDI“, afirmó.

#ToleranciaCero | María José Hoffmann, vicepresidenta de la UDI, por dichos de Longueira en su contra: “No puedo negar que fueron palabras muy dolorosas. Una agresión bastante injusta e impropia para el estilo de la UDI” 📡https://t.co/rhCVF6NQ6x

💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/iNcRLyd87X — CNN Chile (@CNNChile) September 8, 2026

“Nosotros no acostumbramos a descuerarnos a través de los medios y, por lo tanto, más que responder a eso, creo que hoy es importante primero darse cuenta del efecto que tuvo”, enfatizó.

En ese sentido, sostuvo que “él mismo se ha dado cuenta, porque no solo por el efecto, sino por la incomodidad que generan sus palabras. Recibo todo el apoyo de la UDI, del propio Jorge Alessandri y de sus propios… digamos, incluso de quienes lo apoyan a él, que no están de acuerdo con este tipo de declaraciones”.

También analizó que “quizás hay algunas, digamos, situaciones. En algún minuto él quiso ser candidato a la Convención Constitucional y, por supuesto, como estaba en este proceso (judicial), nosotros decidimos en el Comité Electoral que no correspondía llevarlo“.

Detalló que estuvo a cargo de dicho proceso, por lo que indicó que tal vez “tiene que ver algo con eso” la postura de Longueira hacia su figura.

Revisa la entrevista completa