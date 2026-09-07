Argentina denunciará a empresas que buscarían extraer petróleo de Islas Malvinas y ordena priorizar construcción de base naval en presupuesto 2027

A través de un comunicado, el Gobierno de Argentina anunció este lunes que presentará una denuncia penal contra empresas que buscarían desarrollar proyectos petroleros en las Islas Malvinas.

En concreto, la denuncia será presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, en contra de las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

“La denuncia se promueve en virtud de que las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc., presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte“, explicó el documento.

La Oficina del Presidente de Argentina señaló que dicha denuncia también se dirige “contra todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible”.

En esa línea, se explicó que la acción judicial tiene como objetivo “proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”.

Además, en el comunicado se reveló que el presidente Javier Milei firmó una directiva presidencial para que el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, priorice en el presupuesto nacional de 2027 “el desarrollo de la base naval integrada y de otros dos proyectos estratégicos que aseguran la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos” del país.