Paulina Vodanovic por reforma de seguridad: “No tiene reparación, es como un auto chocado con pérdida total, no tiene vuelta”

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó el proyecto de reforma de seguridad impulsado por el Gobierno y sostuvo que la iniciativa no tiene viabilidad para avanzar en el Congreso.

“Este proyecto deberíamos votarlo y rechazarlo, porque no hay voluntad del gobierno de retirarlo”, afirmó en conversación con Hoy Es Noticia, calificando la propuesta como “un mal proyecto” y asegurando que “no tiene reparación”: “Es como un auto chocado con pérdida total, no tiene vuelta”.

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La senadora también apuntó en contra del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, a quien cuestionó por su exposición ante la comisión de Seguridad del Senado. “La seguridad no se arregla con palabras, con discursos bonitos, (…) pero donde no hay una propuesta”, afirmó Vodanovic.

Vodanovic criticó que el secretario de Estado se haya concentrado en explicar las facultades del ministerio en lugar de presentar medidas concretas en materia de seguridad. “Para mí eso es una pérdida de tiempo, es una falta de respeto a la comisión porque fuimos nosotros los que dictamos esa ley”, agregó.

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La presidenta del PS sostuvo que el foco debería estar puesto en el combate al crimen organizado y, particularmente, en el seguimiento de sus recursos. “Él habla de las rutas del dinero, de cómo hay que perseguirlo, pero el problema es que no persigue la ruta del dinero”, cuestionó.

“Se necesita voluntad política de perseguir el crimen organizado”, afirmó Vodanovic, acusando al ministro de haber optado por una estrategia de división dentro del Congreso: “Ha optado por una estrategia, que es la del gobierno siempre, de dividir. Entonces está trabajando con la Comisión de Seguridad y no con la de Constitución. Conmigo el ministro jamás ha hablado, nunca”.

Finalmente, la senadora socialista insistió en que la reforma de seguridad debería ser rechazada y cuestionó que el Gobierno no haya optado por retirarla. “Es un mal proyecto y es un proyecto que no tiene reparación”, reiteró.

A su juicio, además, el Ejecutivo cuenta con herramientas para impulsar medidas concretas en materia de seguridad. “El ministro Arrau tiene herramientas legislativas y todas las condiciones legales para implementar soluciones reales”, afirmó.

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