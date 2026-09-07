A días de Fiestas Patrias: Biministro Mas confirma nuevo aumento en el precio de las bencinas y el diésel

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, confirmó este lunes que habrá una nueva alza en el precio de las bencinas, a solo unos días de que la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) entregue su nuevo reporte el miércoles 9 de septiembre, en el que informará el valor de los combustibles.

En un punto de prensa, el secretario de Estado anunció el incremento en el valor de las gasolinas, aunque evitó dar una estimación fija de cuánto será. Esta alza se dará en medio de la extensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán, el cual ha afectado el tránsito por el estrecho de Ormuz.

“La guerra continúa, es algo que nos ha seguido ya durante el año; estamos viendo cuánto va a ser en definitiva el precio. Efectivamente esperamos un aumento en la magnitud de lo que usted señala, pero eso es algo que se determina al final, justo en el momento antes de anunciarlo”, señaló Mas.

Anteriormente, al ser consultado por este aumento, sostuvo que desde el Gobierno han analizado “los distintos sectores a los que (el alza) afectó más y tuvimos medidas específicas”. Asimismo, adelantó que se espera que “para esta oportunidad —que lo vamos a seguir monitoreando— (…) actúe el Mepco regulando esas alzas“.

“El combustible influye mucho en los gastos de las familias y esperamos que el alza no sea tan relevante como para que no podamos celebrar de buena forma nuestra patria“, agregó.