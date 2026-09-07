Goldman Sachs advierte que el petróleo podría llegar a US$ 120 si se intensifican los ataques en Medio Oriente

El petróleo podría repuntar hasta US$ 120 por barril si se intensifican los ataques al transporte marítimo en Medio Oriente, de acuerdo con Goldman Sachs Group Inc., que recomendó a los inversionistas apostar por gas natural y diésel como forma de capturar ganancias ante ese escenario de riesgo.

Daan Struyven, codirector de investigación global de materias primas del banco, señaló en una entrevista con Bloomberg TV que los eventos de los últimos días sugieren que el riesgo de que las disrupciones al transporte marítimo se amplíen e intensifiquen es relevante para el mercado.

El precio del crudo ha repuntado hasta su nivel más alto desde julio, en momentos en que Estados Unidos e Irán se mantienen en un punto muerto por el control del estrecho de Ormuz.

Escenario de hasta US$ 120 para el petróleo

En los últimos días, Washington atacó petroleros iraníes, mientras Teherán declaró una nueva zona restringida fuera de esa vía marítima, en medio de un bloqueo naval estadounidense a los puertos de la República Islámica y de la escolta a buques de otros países productores.

Además del escenario alcista de US$ 120 por barril, Goldman Sachs mantiene un objetivo más bajo de US$ 80 en caso de que las exportaciones de la región se normalicen, según Struyven. El precio del Brent se ubicaba en torno a los US$ 97 al momento de la entrevista.

El estancamiento del conflicto, que ya supera los seis meses, ha impulsado al alza a un amplio conjunto de precios energéticos, con avances en gas natural y productos derivados del petróleo que superan al del crudo. El diésel, combustible clave para la industria, más que duplicó su valor durante este año.

Goldman Sachs recomienda apostar por gas natural y diésel

Struyven recomendó a los inversionistas cubrir el riesgo geopolítico apostando por alzas en el gas natural global y en los productos refinados de petróleo, ya que los shocks de oferta en esos mercados son mayores que en el del crudo.

El analista de Goldman Sachs añadió que China debería seguir actuando como un factor estabilizador en el mercado del petróleo, moderando sus importaciones ante los precios elevados, aunque no cumple ese mismo rol en los mercados de gas natural y productos refinados.