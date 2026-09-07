Senador Vial impulsa proyecto para agravar penas por conspiración de homicidio contra alcaldes y concejales

El senador Cristián Vial (Rep) presentó este lunes un proyecto de ley que endurece las penas contra quienes conspiren para cometer homicidios de alcaldes y concejales, a raíz del caso de amenazas de muerte contra el jefe comunal de San Bernardo, Cristopher White.

Tras la sesión de la Comisión de Seguridad del Senado realizada en San Bernardo, Vial entregó más detalles de la iniciativa, la cual reveló que ya fue firmada durante la jornada e ingresará el martes 8 de septiembre al Congreso Nacional.

“Como una señal política concreta, en esta misma sesión hemos firmado un proyecto de ley para agravar la figura de amenazar a una autoridad política, en el caso de los alcaldes y concejales. Esto ingresará el día de mañana y es producto de esta sesión, una señal de voluntad política”, sostuvo.

¿En qué consiste el proyecto?

De acuerdo con la iniciativa, esta busca modificar el artículo 391 bis del Código Penal para “tipificar como figura agravada la conspiración para cometer homicidios calificados en contra de alcaldes y concejales en razón del ejercicio de sus funciones”.

De esta forma, se ampliará la Ley N° 21.571 —que sanciona expresamente la conspiración para asesinar autoridades del sistema de justicia y seguridad (jueces, fiscales, funcionarios policiales, etcétera)— para que resguarde igualmente a alcaldes y concejales.

Al respecto, Vial sostuvo que “si bien la ley dio un paso relevante al tipificar en 2023 la conspiración para homicidios calificados contra jueces penales, fiscales, defensores públicos y funcionarios de las policías o Gendarmería, la realidad delictiva actual exige ampliar este perímetro de seguridad institucional”.

“Nuestro país no está exento de esta cruda realidad. Las últimas semanas han puesto en la palestra que distintos alcaldes han sido objeto de graves amenazas. Debemos perfeccionar nuestro ordenamiento jurídico incorporando a autoridades locales que hace unos años era impensable que fueran blanco del crimen organizado”, agregó.

La iniciativa surge a raíz del plan de atentado en contra del alcalde Cristopher White revelado por la Fiscalía. A esto se le suma el actual escenario, en el que el fiscal nacional Ángel Valencia reveló en la comisión del Senado que actualmente hay 22 alcaldes con medidas de protección.