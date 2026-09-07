“Rápida” y “clarísima”: Gobierno defiende gestión del canciller Pérez Mackenna ante críticas por tensión con Argentina

El Gobierno respaldó al canciller Francisco Pérez Mackenna tras las críticas al manejo de la tensión entre Chile y Argentina por la soberanía del estrecho de Magallanes. Los dichos ocurre en medio del anuncio de una interpelación por parte de la oposición.

Durante una vocería en La Moneda, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo que el trabajo del canciller “es una labor que el presidente de la República respalda” y que “el gobierno no comparte la posición de que las relaciones exteriores con Argentina se hayan llevado de manera errática“.

“Todos estos malentendidos que hemos percibido los últimos días han tenido una rápida reacción del gobierno chileno, ya sea de la nota de protesta enviada en su minuto; cuando aparecen las primeras declaraciones del general Valverde, el canciller se encontraba en un viaje de Estado fuera del país y, apenas llegó a Chile, el canciller ha estado junto al presidente, no solamente monitoreando la situación, sino que además de forma muy activa definiendo los pasos de la política exterior chilena, que ha sido clarísima“, continuó el subsecretario.

Además, defendió la rapidez con la que el Gobierno responde a la política exterior: “Acá cada vez que ha habido un intento por malentendido o por la circunstancia que sea, la política exterior chilena ha reaccionado rápido y lo que ha significado es que los resultados están a la vista“.

Bajo esta línea, se refirió a la reunión entre José Antonio Kast y Javier Milei al respecto de los tratados de la soberanía del Estrecho de Magallanes: “Hay una declaración del gobierno argentino que dice relación con el respeto final de los tratados internacionales que se refieren a la soberanía en el Estrecho de Magallanes por parte de Chile”.

“Hubo una reunión entre el presidente de la República y el presidente argentino aquí en el Palacio de la Moneda la semana anterior. Por lo tanto, el Gobierno respalda la labor que ha hecho el canciller junto a su equipo de definir y expresar con total claridad la política exterior de Chile frente a Argentina”, aseguró Pavez.

Interpelación

Consultado por si la interpelación al ministro Pérez Mackenna afectaría a su imagen como autoridad, Pavez señaló que “de ninguna manera“.

Y recalcó que “las interpelaciones siempre son un derecho que la oposición tiene para poder consultarle a un ministro de Estado respecto de determinadas circunstancias y también siempre es una oportunidad para que en este caso nuestro canciller pueda demostrar el lineamiento claro y permanente que ha habido no solamente en relación con Argentina, sino que en toda la política exterior del presidente Kast”.