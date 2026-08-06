Subsecretario de Educación defiende reforma al sistema de admisión escolar: “El sistema actual es casi inhumano”

Esta jornada, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, celebró la aprobación del proyecto de ley que reforma el Sistema de Admisión Escolar (SAE) en la Cámara de Diputadas y Diputados con un amplio apoyo, concretamente 111 votos. Dicho proyecto continuará su tramitación en el Senado.

En Radio Agricultura, la autoridad aseguró que “el problema que ha tenido es que es un sistema muy rígido, casi nosotros lo hemos llamado inhumano o impersonal, y ha generado muchas dificultades a la hora de resolver problemas específicos, como por ejemplo que los hermanos o los niños que viven en la misma casa puedan quedar en el mismo establecimiento”

Rodríguez señaló que “el SAE fue diseñado e implementado en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, lleva ya bastante tiempo en marcha y ha mostrado una serie de deficiencias“.

Uno de los principales cambios que implementa la propuesta del Ejecutivo es la incorporación del mérito; ante esto, el subsecretario defendió su incorporación, argumentando que “el nivel socioeconómico influye, pero no es lo único que influye. También influyen el esfuerzo, la dedicación, la asistencia, la disciplina, y son los valores que nosotros resumimos en el concepto de mérito”.

La defensa del nuevo sistema de admisión escolar

El también geógrafo afirmó que “nosotros creemos que la solución a la discriminación no es prohibir cualquier tipo de selección, sino poner las restricciones, las regulaciones y la fiscalización suficientes para poder evitar y sancionar la discriminación arbitraria”.

Respecto a las cuotas para estudiantes con necesidades especiales, destacó que “los colegios que quieran incorporar este sistema de elección mutua van a tener que reservar 10% de sus cupos para estudiantes con necesidades educativas especiales”.

Además, reconoció que en la oposición existen dudas respecto al trámite presentado, pero, sin embargo, aseguró que desde el Ministerio no se cierran “a seguir haciéndole modificaciones al proyecto en el Senado”, con la única excepción que “no se toque el corazón del proyecto”.