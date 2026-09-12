Sostenedora del hogar donde fallecieron 16 adultos mayores: “No saben todo el dolor que tengo”

Continúa la investigación para esclarecer las razones detrás del trágico incendio que afectó a un hogar de ancianos ubicado en la localidad de Comuy, en la comuna de Pitrufquén.

El incendio comenzó este viernes a las 22:00 horas y dejó como saldo 16 adultos mayores fallecidos y 10 sobrevivientes.

De acuerdo con 24 Horas, en medio de las diligencias investigativas, Aida Tripailaf, sostenedora del hogar siniestrado, manifestó su pesar por lo ocurrido y señaló: “Tengan piedad de uno, no saben todo el dolor que tengo, por favor”.

Al ser consultada sobre si el establecimiento contaba con autorización para funcionar, Tripailaf sostuvo que “no importa eso, importan las vidas”.