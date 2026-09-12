Tenso momento de Sichel en Ñuñoa: Fue insultado mientras denunciaba rayados en el Estadio Nacional

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, protagonizó un tenso intercambio con un grupo de transeúntes en las afueras del Estadio Nacional, mientras registraba los rayados y daños que, según denunció, quedaron en el sector tras las actividades de conmemoración del 11 de septiembre.

El episodio fue registrado y posteriormente publicado por el propio jefe comunal en su cuenta de TikTok, mediante un video que luego fue borrado.

En las imágenes se escucha a algunas personas increpar a Sichel y tratarlo de “facho”, “estúpido” e “ignorante”. El alcalde respondió mientras los grababa con su teléfono y les señaló que los haría “famosos” por ser “súper choros”.

Tras el intercambio, Sichel defendió su postura respecto de las dictaduras y las violaciones a los derechos humanos.

“Siempre he rechazado todas las dictaduras, gracias a Dios, y a la gente como ustedes que creó la violencia. Toda mi vida me he opuesto a todo tipo de dictaduras, las de Chile, las de Cuba, las de cualquier lado, y he condenado profundamente la violación a los derechos humanos”, afirmó en el registro.

El alcalde también mostró el estado del muro perimetral del Estadio Nacional, recinto que fue utilizado como centro de detención y tortura tras el golpe de Estado de 1973 y donde cada año se realizan actividades de conmemoración.

“La memoria no se reivindica haciendo destrozos”

Sichel cuestionó especialmente los rayados y otros daños que, según indicó, deberán ser reparados con recursos de la Municipalidad de Ñuñoa.

“Este es el tipo de rayado, este es el desastre que encontramos hoy día en el Estadio Nacional. Con plata de todos los vecinos, vamos a tener que limpiar el desastre que dejaron”, sostuvo.

El jefe comunal afirmó que la conmemoración de las víctimas de la dictadura no debería implicar daños al espacio público.

“La memoria no se reivindica haciendo destrozos en el espacio público, destrozando lo que es de todos, no se reivindica haciendo trabajar gente a las 8 de la mañana, empleados municipales, para limpiar el desastre”, señaló.

Finalmente, aseguró que la memoria debe expresarse mediante la defensa de la democracia y el rechazo a las dictaduras.

“La memoria se reivindica protegiendo la democracia, cuidando lo que es de todos, condenando las dictaduras de todo el mundo”, concluyó.