Solo un par de horas fuera del gobierno: Kast pide a Jouannet sumarse al Segundo Piso de La Moneda tras dejar subsecretaría

Un remezón político se produjo durante este martes luego de que se diera a conocer que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, pidiera la renuncia a sus dos subsecretarios: Andrés Jouannet, en Seguridad, y a Ana Victoria Quintana, en Prevención del Delito.

El movimiento al interior del gobierno, y en una de las áreas más sensibles para el Ejecutivo al ser una promesa de campaña, se concretó a pocos días de la salida de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad y ad portas de que Arrau presente el plan de seguridad del Gobierno ante el Congreso Nacional.

Pero a solo horas de dejar el cargo, se comunicó que Jouannet no dejará el gobierno. Esto porque, según informó La Tercera, el Presidente José Antonio Kast, le pídió seguir prestando servicios para el Estado.

En concreto, el exdiputado e intendente de La Araucanía, se sumará al “segundo piso” de La Moneda como asesor. Según el citado medio, cerca del mediodía el Mandatario sostuvo un encuentro con Jouannet y le transmitió que valoraba su trabajo.

Por lo que se zanjó que se incorpore al Segundo Piso donde podría desempeñar labores junto al jefe de asesores, Alejandro Irarrázaval.