País sarampión

Cómo identificar los síntomas del sarampión y qué hacer si los presentas

Por Michel Nahas Miranda

06.02.2026 / 08:05

{alt}

La autoridad sanitaria explicó cuáles son los signos más característicos de esta enfermedad viral altamente contagiosa y llamó a acudir oportunamente a un centro asistencial usando mascarilla ante la sospecha de contagio.

Ante los recientes casos importados de sarampión confirmados en el país, el Ministerio de Salud (Minsal)  reforzó el llamado a la población a reconocer oportunamente los síntomas de esta enfermedad y a consultar de inmediato en un centro de salud en caso de presentarlos.

Desde la autoridad detallaron que los principales síntomas asociados al sarampión son fiebre alta, aparición de exantema (manchas rojizas en la piel), conjuntivitis, dolor articular, tos y congestión nasal.

“El síntoma más característico es la aparición del exantema, las manchas en la piel que parten desde la zona cefálica, desde la cara, hacia el resto del cuerpo”, explicaron.

En esa línea, indicaron que, ante la presencia de estos signos, las personas deben acudir usando mascarilla al establecimiento de salud más cercano.

“El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. En población que no está vacunada, un caso de sarampión podría llegar a generar entre 12 y 18 casos nuevos. Por eso todas las acciones que se toman desde la autoridad sanitaria son rápidas y oportunas para poder generar el bloqueo epidemiológico”, señaló el doctor Vilches.

Lee también:Minsal confirma nuevo caso importado de sarampión en Chile, lactante de 11 meses viajó a México y no tenía vacuna

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias al toser, estornudar o hablar.

  • Período de incubación: entre 7 y 21 días
  • Período de contagio: desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición de las manchas
  • Riesgo: puede provocar brotes en poblaciones no vacunadas y generar complicaciones graves
  • Síntomas que se deben reconocer
  • Manchas rojas en la piel (exantema) que duran entre 3 y 7 días
  • Fiebre alta
  • Tos y congestión nasal
  • Conjuntivitis (ojos rojos)
  • Sensibilidad a la luz (fotofobia)
  • Malestar general y dolor articular
  • Descamación fina de la piel tras desaparecer las manchas

¿Qué hacer si presenta síntomas?

Si quien está siendo evaluado identifica los síntomas antes descritos debe:

  • Use mascarilla de inmediato
  • Acuda lo antes posible a un centro de salud
  • Evite el contacto con otras personas
  • Informe si ha tenido viajes recientes

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Los grupos más vulnerables a la enfermedad y que, por ende, deben inocularse son:

  • Niños y niñas
  • Vacunación obligatoria a los 12 y 36 meses de vida
  • Menores entre 6 y 11 meses que viajen a zonas de alta endemia pueden recibir una dosis anticipada
  • Niños mayores de un año que aún no cumplan tres años pueden recibir refuerzo antes de viajes internacionales
  • Personas nacidas entre 1971 y 1981
  • Trabajadores y estudiantes que viajen al extranjero
  • Quienes necesiten certificado de vacunación para trabajar o estudiar en países con alta endemia pueden acudir a vacunatorios con sus antecedentes de viaje

Desde el Minsal señalaron que, si las personas van a viajar a países con circulación del virus, deben revisar su carné de vacunación y, en caso de no contar con las dosis correspondientes, pueden acudir a vacunatorios públicos y privados en convenio con las Seremis de Salud para recibir refuerzos.

Medidas de prevención

Entre las medidas que recomienda el Minsal para prevenir contraer o contagiar el sarampión están:

  • Mantener al día el esquema de vacunación
  • Lavarse las manos frecuentemente
  • Cubrir nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar
  • Evitar el contacto con personas enfermas

Para orientación sobre sarampión u otras enfermedades, está disponible Salud Responde: 600 360 7777

DESTACAMOS

Servicios Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?

LO ÚLTIMO

Cultura Angelo Pierattini reaparece públicamente tras grave accidente que lo dejó en coma inducido: "Me estoy recuperando"
Exasesor de Jara y la "cuestión cubana" en el PC: Es un "error político" validar un debate sobre credenciales democráticas
Especialista analiza el IPC de enero: “Es una muy buena noticia”
Bono dueña de casa: ¿Cuáles son los requisitos para recibir los más de $450.000?
¿Qué debo hacer si me pica una fragata portuguesa?
IPC sube dentro de lo esperado en enero: Inflación cayó del 3% anual por primera vez en casi 5 años