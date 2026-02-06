Cómo identificar los síntomas del sarampión y qué hacer si los presentas

Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?
La autoridad sanitaria explicó cuáles son los signos más característicos de esta enfermedad viral altamente contagiosa y llamó a acudir oportunamente a un centro asistencial usando mascarilla ante la sospecha de contagio.
Ante los recientes casos importados de sarampión confirmados en el país, el Ministerio de Salud (Minsal) reforzó el llamado a la población a reconocer oportunamente los síntomas de esta enfermedad y a consultar de inmediato en un centro de salud en caso de presentarlos.
Desde la autoridad detallaron que los principales síntomas asociados al sarampión son fiebre alta, aparición de exantema (manchas rojizas en la piel), conjuntivitis, dolor articular, tos y congestión nasal.
“El síntoma más característico es la aparición del exantema, las manchas en la piel que parten desde la zona cefálica, desde la cara, hacia el resto del cuerpo”, explicaron.
En esa línea, indicaron que, ante la presencia de estos signos, las personas deben acudir usando mascarilla al establecimiento de salud más cercano.
“El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. En población que no está vacunada, un caso de sarampión podría llegar a generar entre 12 y 18 casos nuevos. Por eso todas las acciones que se toman desde la autoridad sanitaria son rápidas y oportunas para poder generar el bloqueo epidemiológico”, señaló el doctor Vilches.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias al toser, estornudar o hablar.
Si quien está siendo evaluado identifica los síntomas antes descritos debe:
Los grupos más vulnerables a la enfermedad y que, por ende, deben inocularse son:
Desde el Minsal señalaron que, si las personas van a viajar a países con circulación del virus, deben revisar su carné de vacunación y, en caso de no contar con las dosis correspondientes, pueden acudir a vacunatorios públicos y privados en convenio con las Seremis de Salud para recibir refuerzos.
Entre las medidas que recomienda el Minsal para prevenir contraer o contagiar el sarampión están:
Para orientación sobre sarampión u otras enfermedades, está disponible Salud Responde: 600 360 7777.
