Cómo identificar los síntomas del sarampión y qué hacer si los presentas

La autoridad sanitaria explicó cuáles son los signos más característicos de esta enfermedad viral altamente contagiosa y llamó a acudir oportunamente a un centro asistencial usando mascarilla ante la sospecha de contagio.

Ante los recientes casos importados de sarampión confirmados en el país, el Ministerio de Salud (Minsal) reforzó el llamado a la población a reconocer oportunamente los síntomas de esta enfermedad y a consultar de inmediato en un centro de salud en caso de presentarlos.

Desde la autoridad detallaron que los principales síntomas asociados al sarampión son fiebre alta, aparición de exantema (manchas rojizas en la piel), conjuntivitis, dolor articular, tos y congestión nasal.

“El síntoma más característico es la aparición del exantema, las manchas en la piel que parten desde la zona cefálica, desde la cara, hacia el resto del cuerpo”, explicaron.

En esa línea, indicaron que, ante la presencia de estos signos, las personas deben acudir usando mascarilla al establecimiento de salud más cercano.

“El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. En población que no está vacunada, un caso de sarampión podría llegar a generar entre 12 y 18 casos nuevos. Por eso todas las acciones que se toman desde la autoridad sanitaria son rápidas y oportunas para poder generar el bloqueo epidemiológico”, señaló el doctor Vilches.

Lee también: “Minsal confirma nuevo caso importado de sarampión en Chile, lactante de 11 meses viajó a México y no tenía vacuna“

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias al toser, estornudar o hablar.

Período de incubación: entre 7 y 21 días

Período de contagio: desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición de las manchas

Riesgo: puede provocar brotes en poblaciones no vacunadas y generar complicaciones graves

Síntomas que se deben reconocer

Manchas rojas en la piel (exantema) que duran entre 3 y 7 días

Fiebre alta

Tos y congestión nasal

Conjuntivitis (ojos rojos)

Sensibilidad a la luz (fotofobia)

Malestar general y dolor articular

Descamación fina de la piel tras desaparecer las manchas

¿Qué hacer si presenta síntomas?

Si quien está siendo evaluado identifica los síntomas antes descritos debe:

Use mascarilla de inmediato

Acuda lo antes posible a un centro de salud

Evite el contacto con otras personas

Informe si ha tenido viajes recientes

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Los grupos más vulnerables a la enfermedad y que, por ende, deben inocularse son:

Niños y niñas

Vacunación obligatoria a los 12 y 36 meses de vida

Menores entre 6 y 11 meses que viajen a zonas de alta endemia pueden recibir una dosis anticipada

Niños mayores de un año que aún no cumplan tres años pueden recibir refuerzo antes de viajes internacionales

Personas nacidas entre 1971 y 1981

Trabajadores y estudiantes que viajen al extranjero

Quienes necesiten certificado de vacunación para trabajar o estudiar en países con alta endemia pueden acudir a vacunatorios con sus antecedentes de viaje

Desde el Minsal señalaron que, si las personas van a viajar a países con circulación del virus, deben revisar su carné de vacunación y, en caso de no contar con las dosis correspondientes, pueden acudir a vacunatorios públicos y privados en convenio con las Seremis de Salud para recibir refuerzos.

Medidas de prevención

Entre las medidas que recomienda el Minsal para prevenir contraer o contagiar el sarampión están:

Mantener al día el esquema de vacunación

Lavarse las manos frecuentemente

Cubrir nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar

Evitar el contacto con personas enfermas

Para orientación sobre sarampión u otras enfermedades, está disponible Salud Responde: 600 360 7777.