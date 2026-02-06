Minsal confirma nuevo caso importado de sarampión en Chile: Lactante de 11 meses viajó a México y no tenía vacuna

La autoridad sanitaria informó que el menor está en buen estado, ya completó su aislamiento y se activó el seguimiento de contactos para evitar contagios.

El Ministerio de Salud confirmó este jueves un nuevo caso importado de sarampión en el país.

Según detalló la cartera, el caso corresponde a un lactante de 11 meses, con antecedente de viaje reciente a México, país que actualmente registra brotes de esta enfermedad. Asimismo, se indicó que el menor no contaba con el registro de vacunación recomendada para viajeros desde los seis meses de edad.

Desde el Minsal señalaron que el paciente se encuentra en buen estado de salud y que ya completó su período de aislamiento. En paralelo, los equipos de salud mantienen el seguimiento activo de los contactos cercanos, con el objetivo de prevenir una eventual propagación del virus.

La autoridad sanitaria agregó que se continuará con la vigilancia epidemiológica y que se mantendrá informada a la población sobre la evolución de la situación.

Finalmente, el ministerio recalcó que Chile conserva su estatus de “eliminación de sarampión”, otorgado por la Organización Panamericana de la Salud, al no registrar casos autóctonos de esta enfermedad en el territorio nacional.