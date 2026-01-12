Caso de sarampión en Chile: ¿Qué tan contagioso es el virus y a quiénes afecta más?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta con mayor frecuencia a niños pequeños, aunque también puede provocar cuadros graves en personas no inmunizadas de cualquier edad.

La confirmación del primer caso de sarampión en Chile encendió las alertas sanitarias y activó los protocolos de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud.

La situación adquiere especial relevancia durante el período estival, cuando se incrementa el ingreso y salida de viajeros, elevando el riesgo de casos importados y de reintroducción del virus en territorios donde se encontraba controlado.

La epidemióloga del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, María Paz Bertoglia, advirtió que el sarampión se encuentra entre las infecciones más transmisibles conocidas.

Según explicó, una persona contagiada puede infectar hasta a 18 personas susceptibles si no cuentan con vacunación.

La transmisión se produce principalmente a través de gotitas respiratorias expulsadas al hablar, toser o estornudar, lo que facilita su rápida propagación.

Síntomas y a qué señales estar atentos

La especialista indica que entre los principales síntomas del sarampión se encuentran:

Fiebre alta

Aparición de manchas rojas en la piel (exantemas), que duran entre 3 y 7 días

Tos y congestión nasal

Conjuntivitis y ojos enrojecidos

Sensibilidad a la luz

Malestar general y dolor articular

Tras la desaparición de las manchas, la piel puede presentar una leve descamación.

Bertoglia enfatizó que “lo importante es reconocer estos síntomas a tiempo para que se puedan tomar las acciones necesarias y evitar nuevos contagios”.

Qué hacer ante la sospecha de sarampión

La especialista recomendó que, ante síntomas compatibles con sarampión, las personas:

Acudan lo antes posible a un centro de salud

Avisen previamente su llegada para que se adopten medidas de aislamiento

Usen mascarilla al salir del hogar

Eviten el contacto con otras personas

Informen antecedentes de viajes recientes

“La notificación oportuna permite proteger a otras personas y activar la investigación epidemiológica”, explicó.

En cuanto a la prevención, Bertoglia reiteró la importancia de revisar el esquema de vacunación.

En Chile, la vacuna contra el sarampión es gratuita, obligatoria y forma parte del Programa Nacional de Inmunizaciones, con dosis programadas a los 12 y 36 meses de edad.

La experta advirtió que el virus puede provocar complicaciones severas e incluso ser mortal en niños pequeños que no cuentan con protección.

Además, señaló que los adultos que planean viajar al extranjero, en especial quienes nacieron entre 1971 y 1981, deberían consultar la necesidad de un refuerzo de la vacuna, idealmente al menos dos semanas antes de su salida del país.

“Los equipos clínicos están reconociendo los síntomas y activando las investigaciones de contactos de manera oportuna”, puntualizó.