Sindicato de Pilotos de Latam rechazó última oferta de la empresa y están al borde de la huelga

Los pilotos acusaron que la empresa "se negó a devolver las condiciones" de trabajo previas a la pandemia, en 2020.

El Sindicato de Pilotos de Latam (SPL) anunció que rechazó la última oferta de la compañía y que se decidió ir a huelga con el 97% de los votos.

Los profesionales advirtieron en un comunicado que “la gerencia de la multinacional, en cuya propiedad participan la firma de inversiones estadounidenses Sixth Street Partners, Delta y Qatar Airways, entre otros, no logra normalizar la tirante relación que mantiene con uno de los estamentos clave para una operación segura: sus pilotos”.

El pasado 16 de octubre, los pilotos acusaron que tras dos meses de negociación, las conversaciones se encontraban en un “punto muerto”, y este lunes 3 de noviembre, terminaron por rechazar la última oferta presentada por la empresa.

De ese modo, y como una última medida antes de comenzar una huelga, se dará inicio a una mediación de la Dirección del Trabajo (DT).

De todos modos, en el escrito el SPL señaló que debido al buen momento financiero de la firma, “con resultados históricos a juicio de sus propios ejecutivos”, se pensó que el proceso se daría con más cercanía entre las partes, “pero no fue así”.

“La firma presidida por Ignacio Cueto y gerenciada por el ejecutivo Roberto Alvo, precisamente desde 2020 —cuando se produjo el severo ajuste de remuneraciones que hasta hoy afecta a los pilotos— se negó a devolver las condiciones conculcadas durante los años de crisis provocadas por la pandemia y la reorganización bajo el alero del Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos”, acotaron.

El presidente del sindicato, Mario Troncoso, comentó que “con los US$ 1.500 millones en ganancias de Latam, con las brillantes proyecciones de la industria y con la muy modesta petición de los pilotos, esperábamos que en la instancia de mediación primara la cordura por parte de la empresa”.

Y añadió que es “doloroso” para ellos notar que “la administración haya utilizado este año más de US $800 millones para repartir utilidades y recomprar acciones propias, pero no esté dispuesta a reconocer el esfuerzo de sus propios trabajadores”.

De hecho, “nos dieron un portazo que nos tiene a días de iniciar una huelga que no buscamos y que, muy a nuestro pesar, podría afectar a los pasajeros, golpear la conectividad del país, afectar a los fondos previsionales de los trabajadores cuyos recursos están invertidos en Latam y, es bueno que se sepa, también podría afectarnos a nosotros como trabajadores, a través de la suspensión de nuestros derechos laborales -incluida nuestra remuneración- mientras dura la paralización”.