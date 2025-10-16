Sindicato de Pilotos de Latam advierte huelga tras “dos meses de negociaciones en punto muerto”

Los profesionales agrupados apuntaron a que la empresa "está empujando deliberadamente este proceso hacia una huelga que afectaría severamente la conectividad del país".

El Sindicato de Pilotos de Latam (SPL) advirtió con dar inicio a una huelga tras “dos meses de negociaciones en punto muerto”.

Los 464 profesionales agrupados votarán el próximo 3 de noviembre la última oferta de la empresa, en el marco de la negociación colectiva 2025. Sin embargo, se enfrentan a un complejo escenario operacional.

El presidente del SPL, Mario Troncoso, señaló que “todo indica que la gerencia de LATAM está empujando deliberadamente este proceso hacia una huelga que afectaría severamente la conectividad del país”.

Además, recordó que actualmente la situación económica de la empresa es completamente opuesta a la que se vivía en 2022, cuando el Sindicato respaldó por primera vez en 17 años una huelga, instancia en la que debió intervenir la Dirección del Trabajo.

Según señalaron desde el Sindicato, Latam reportó ganancias por $242 millones de dólares en el segundo trimestre de este año, mientras que durante el primer semestre, la aerolínea tuvo un alza de casi 50% en sus resultados, llegando a casi $600 millones de dólares.

“Resulta incomprensible para los Pilotos de Latam que, mientras la compañía cierra los mejores años de su historia, con más de US$ 600 millones en ganancias en seis meses, la gerencia se niegue a algo tan básico como devolver a sus pilotos las condiciones de trabajo previas a la pandemia. Nosotros queremos llegar a un acuerdo, pero la empresa parece apostar por una huelga que claramente dañaría al país en medio de un escenario en que necesita certezas”, dijo el presidente de la agrupación de profesionales.

E invitó a los accionistas de la aerolínea, “incluyendo a las AFP que invierten los recursos de los chilenos en esta aerolínea, a hacer un llamado a los ejecutivos que integran la comisión negociadora de la empresa a negociar con moderación y no repetir el escenario que hace tres años nos tuvo a minutos de la huelga”.