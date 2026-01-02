Sin anestesia general y “le pusieron un clavo”: Las dudas que dejó la declaración de Ximena Aguilera por operación “fast track” a su madre

Ante la prensa, la secretaria de Estado entregó detalles sobre cómo se enteró del accidente y cómo fue el proceso posterior hasta la operación de su progenitora.

Luego de una semana de silencio, la ministra de Salud, Ximena Aguilera decidió suspender sus vacaciones y hablar con los medios de comunicación tras la polémica generada por la operación “fast track” a la que fue sometida su madre.

En concreto, Lucía Sanhueza llegó el 23 de diciembre con una fractura al Hospital del Salvador, y poco más de 10 horas después ya estaba operada. Un hecho inusual para una situación de esa magnitud, ya que hay pacientes que esperan por semanas poder ser operados de patologías similares.

Pero la situación se complicó para Aguilera luego de que se conociera que uno de los pacientes postergados para darle prioridad a la mamá de la ministra, falleció tres días después.

Actualmente, existe presión política para que la secretaria de Estado renuncie al gobierno; incluso, se realizó una denuncia a Contraloría y también en ámbito judicial para intentar esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Ante la prensa, la secretaria de Estado entregó detalles sobre cómo se enteró del accidente y cómo fue el proceso posterior hasta la operación de su progenitora.

La versión de los funcionarios versus la de la ministra

Aguilera aseguró que “llegué al hospital del Salvador aproximadamente a las 15 horas, donde fui recibida por la directora subrogante, que me acompañó al servicio de urgencia, donde mi madre continuaba aún en la camilla de la ambulancia junto a otros pacientes en espera de ser trasladada a una sala”.

“En el mismo servicio el traumatólogo de turno me explicó que tenía indicación de cirugía dependiendo de los exámenes preoperatorios y de la evaluación de los geriatras. Posteriormente, acompañé a mi madre y mi hermana que la había estado acompañando todo el tiempo mientras era trasladada a una sala común que compartía con otras tres pacientes donde se le hizo la evaluación geriátrica y llegaron los resultados del examen. Con ello pasó el traumatólogo de turno nuevamente para decirnos que tenía indicación quirúrgica, que los exámenes estaban bien y que la operarían a las 8 de la noche”, agregó.

Los dichos de Aguilera contrastan con lo informado hasta ahora y que dice relación con que su madre fue privilegiada por decisión del recinto asistencial.

“Por autorización de la dirección del hospital se envía a la paciente a la sala (de pabellón) sin entregar papeles administrativos y sin medicamentos”, fue lo que quedó registrado en un documento del hospital, según consignó La Tercera.

A lo que se suma otro médico que dejó constancia del hecho: “Retraso de cirugías por pabellón de residencia bloqueado y posterior cirugía de cadera con prioridad administrativa desde urgencia, que posterga reexploración de paciente laparostomizado, quien finalmente se opera a la medianoche”.

Ante lo cual, Aguilera aseguró que “reitero que en ningún momento en mis conversaciones con la directora o el traumatólogo solicité una atención especial. Lo único que pedí fue una silla porque mi hermana llevaba muchas horas acompañando a mi mamá de pie”.

Sin anestesia general y le pusieron “un clavo”

La secretaria de Estado fue enfática en señalar que lo de su madre era una “urgencia” y que eso era distinto a las listas de espera que tienen a miles de chilenos esperando por una operación.

“Los criterios clínicos los definió el traumatólogo. Es una evaluación clínica a un especialista y tiene relación con la edad y con la complicación. Que significa tener una fractura de cadera a una persona de 87 años que además no entiende lo que le está sucediendo. Y que es un cuadro grave”, afirmó Aguilera.

Incluso, la ministra reveló que a su madre no se le aplicó anestesia general, incluso aseguró que se le puso “un clavo”.

“En el caso de ella era una cirugía que no requería anestesia general ni un reemplazo completo de la cadera, sino que le pusieron un clavo y los exámenes salieron afortunadamente bien y no me hablaron nada de la priorización de los pacientes, simplemente me informaron posteriormente cuando ya estaban claros los exámenes de que la iban a operar a las 8 de la tarde, nada más”, señaló.