Municipio de Puerto Montt anuncia querella por amenazas de tiroteo al interior del Liceo Manuel Montt

Las autoridades confirmaron la continuidad de las clases bajo estrictas medidas preventivas, junto con la intervención de Carabineros, el Ministerio Público y equipos municipales.

Una amenaza de tiroteo detectada al interior de un establecimiento educacional encendió las alertas en la ciudad de Puerto Montt, luego de que se encontrara un rayado en un baño del Liceo de Hombres Manuel Montt con la frase: “Tiroteo el martes 07/04/26”.

Frente a la situación, el municipio activó de inmediato protocolos de seguridad y convivencia escolar, informando además que las clases continuarán desarrollándose con normalidad mientras se refuerzan las medidas preventivas.

El alcalde Rodrigo Wainraihgt confirmó que se dio aviso al Ministerio Público y se solicitó la intervención de Carabineros, junto con desplegar equipos de Seguridad Pública y profesionales del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM).

“Hemos tomado todas las medidas para garantizar la seguridad del establecimiento, de nuestros profesores, asistentes de la educación y estudiantes. Hechos como estos no los vamos a permitir”, afirmó la autoridad comunal.

En paralelo, el jefe comunal anunció la presentación de una querella criminal para identificar a los responsables. La acción será tramitada por la Unidad Penal Municipal, encabezada por el exfiscal regional Marcos Emilfork.

“Vamos a individualizar a estos personajes (…) no vamos a dejar que amedrenten a nuestra comunidad y a nuestros estudiantes”, sostuvo el alcalde, reforzando además un llamado a la tranquilidad dirigido a padres, apoderados y alumnos.

Desde el ámbito educativo, el DAEM valoró que fueran los propios estudiantes quienes alertaran sobre el rayado, lo que permitió activar oportunamente los protocolos.

Asimismo, se anunció la realización de una jornada especial orientada a fortalecer la convivencia escolar.

La instancia incluirá la participación de equipos de convivencia, programas de apoyo psicosocial, además de Carabineros y autoridades locales.