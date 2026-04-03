HBO estrenará un documental con el detrás de cámara de la serie de Harry Potter: ¿Cuándo se podrá ver?

El documental cuenta con entrevistas al equipo de producción y a algunas de las estrellas del elenco. En el avance se escucha a John Lithgow, quien interpreta al profesor Dumbledore; Janet McTeer, a cargo del papel de la profesora McGonagall; y Paapa Essiedu, el nuevo profesor Snape.

(CNN Español) — HBO anunció que estrenará este domingo 5 de abril un documental sobre cómo se hizo la serie sobre Harry Potter. Se titula Finding Harry: The Craft Behind the Magic y mostrará el detrás de cámara del rodaje de la primera temporada.

El anuncio se hizo con el lanzamiento del tráiler del documental, que ofrece un primer vistazo a cómo lucen Diagon Alley (donde Harry Potter adquirió su primera vara mágica) y el comedor de la escuela Hogwarts.

La producción de la primera temporada —cuyo título oficial es Harry Potter and the Philosopher’s Stone— continúa mientras tanto en los estudios Leavesden, en Reino Unido. (HBO forma parte, al igual que CNN en Español, de Warner Bros. Discovery).

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El documental cuenta con entrevistas al equipo de producción y a algunas de las estrellas del elenco. En el avance se escucha a John Lithgow, quien interpreta al profesor Dumbledore; Janet McTeer, a cargo del papel de la profesora McGonagall; y Paapa Essiedu, el nuevo profesor Snape.

“Las historias de Harry Potter son este fenómeno extraordinario. Reimaginar el canon de Harry Potter, dejar que respire… podemos dar vida a todas las cosas que sabes que están ocurriendo entre bastidores, pero que no las ves”, dice Lithgow en el tráiler del documental.

Basada en los libros de J. K. Rowling, la serie narra la historia del joven mago Harry Potter mientras asiste al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Así que veremos cómo Harry, huérfano desde bebé, descubre al cumplir 11 años que es un mago y que se le conoce en el mundo mágico por haber sobrevivido al ataque del siniestro hechicero Lord Voldemort, quien mató a sus padres.

En la serie, los papeles principales de Harry Potter, Hermione Granger y Ronald Weasley son interpretados por Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout, respectivamente.

Finding Harry: The Craft Behind the Magic se estrena este domingo 5 de abril en HBO Max, mientras que la primera temporada de la serie podrá ser vista este diciembre de 2026.

Mira el tráiler del documental aquí: