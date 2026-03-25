¡Atención brujas y magos!: Lanzan teaser oficial de la serie de Harry Potter

La serie basada en los libros de J. K. Rowling estrenará su primera temporada a finales de este 2026.

Este miércoles se lanzó el teaser oficial de la nueva serie de Harry Potter.

La producción de HBO MAX dio a conocer un pequeño adelanto de lo que será la primera temporada, basada en el libro Harry Potter y la Piedra Filosofal, de la autora J. K. Rowling.

En el video, que dura dos minutos, se observa a un pequeño Harry viviendo en la alacena debajo de la escalera, en la casa de sus tíos maternos en Privet Drive.

Sin embargo, todo cambiará para su cumpleaños número 11, cuando reciba la carta del Colegio de Magia y Hechicería, Hogwarts, explicándole que es un mago y que debe asistir a la escuela.

En el teaser, además, aparecen otros de los famosos personajes de las películas y libros: la tía Petunia; Ron Weasley, Hermione Granger, Hagrid, la profesora McGonagall y más.

La serie se estrenará en la Navidad de 2026, por lo que magos y brujas deberán esperar un par de meses antes de sumergirse nuevamente en el mundo mágico de Harry Potter.

En la descripción del video, la plataforma de streaming anunció: “Una nueva era de Hogwarts comienza. La serie original de HBO, Harry Potter y la Piedra Filosofal, estrena esta Navidad”.