Lluvias en Santiago: cuántos milímetros podrían caer y cuándo llegaría el frío

La Región Metropolitana se prepara para recibir nuevas precipitaciones durante esta semana, en medio del avance de un sistema frontal que afectará a distintas zonas del centro y sur del país.

De acuerdo con modelos meteorológicos como el usado por Meteored, el evento comenzaría a sentirse con mayor fuerza desde el martes 9 de junio en sectores del tramo sur y costero, para luego avanzar hacia la zona central.

En el caso de Santiago, el momento más relevante llegaría durante el miércoles 10 de junio, jornada en que se esperan lluvias en la capital y un posterior descenso de temperaturas.

¿Cuánta lluvia podría caer en Santiago?

Los modelos muestran un escenario relativamente coincidente para Santiago, con acumulados cercanos a los 8,4 milímetros.

Aunque no se trataría de un evento extremo para la capital, sí marcaría el regreso de precipitaciones más claras tras varios días de condiciones secas o con lluvias acotadas.

El sistema frontal también dejaría acumulados relevantes en otras zonas de la zona central. El modelo europeo ECMWF proyecta cerca de 23 milímetros en San Antonio, 16 milímetros en Rancagua, 13 milímetros en Valparaíso y 8,7 milímetros en Los Andes.

Viento en sectores cordilleranos

El evento también estaría acompañado por viento en zonas cordilleranas y precordilleranas.

En la cordillera de la Región Metropolitana y O’Higgins se esperan rachas de hasta 60 kilómetros por hora.

En sectores precordilleranos y cordilleranos del Maule, Ñuble y Biobío, las rachas podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Luego del paso del frente, se espera el ingreso de una masa de aire frío durante el jueves 11 de junio.

En Santiago, las temperaturas mínimas podrían descender hasta cerca de los 2 °C, mientras que en sectores interiores y rurales de la zona central podrían registrarse valores cercanos a 0 °C.

Además, los modelos muestran señales de nueva inestabilidad para el fin de semana, por lo que la zona central podría recibir otro pulso de precipitaciones antes de la mitad de junio.