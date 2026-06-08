Inflación de mayo llegó a 0,2%: Qué productos subieron y cuáles bajaron

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo registró una variación mensual de 0,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Con este resultado, la inflación acumuló un avance de 2,8% en lo que va del año y de 3,9% en doce meses.

De acuerdo con el reporte, las principales presiones del mes estuvieron en las divisiones de vivienda y servicios básicos y transporte, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas registró una baja.

Los productos que más subieron en mayo

Entre los productos con mayores incrementos durante mayo destacó el transporte aéreo internacional, que anotó un alza mensual de 10,0%.

También subió el gas licuado, con una variación de 3,2%, seguido por la carne de vacuno, que aumentó 2,7%.

Otro ítem que presionó el gasto de los hogares fue el de alimentos consumidos en restaurantes, cafés y similares, que avanzó 1,0% en el mes.

A nivel de divisiones, vivienda y servicios básicos subió 0,7%, influida principalmente por gas y arriendo. En tanto, transporte aumentó 0,6%, por el impacto de pasajes aéreos y combustibles para vehículos personales.

No todos los productos registraron alzas. La división de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una caída mensual de 0,8%, lo que ayudó a moderar el resultado general del IPC.

Dentro de ese grupo, el pan bajó 4,0%, mientras que los limones anotaron una disminución de 17,2%.

Otro producto que registró una baja importante fue el transporte en bus interurbano, con una variación mensual de -9,1%.

El informe muestra un escenario mixto para los hogares: algunos alimentos ayudaron a contener el IPC, pero servicios básicos, transporte y ciertos productos de consumo frecuente siguieron presionando el presupuesto familiar.

En el acumulado anual, una de las señales más relevantes está en transporte, que registra un avance de 10,2% en lo que va de 2026 y de 10,1% en doce meses.