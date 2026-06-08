Teatro a Mil responde a acusaciones de apropación de fondos públicos contra Francisco Reyes: Apuntaron a “infundadas declaraciones”

Fundación Teatro a Mil desmintió las acusaciones de la panelista Patricia Maldonado contra el actor Francisco Reyes, a quien había apuntado por una presunta apropiación de fondos públicos destinados al espectáculo “La pequeña gigante“.

La controversia se originó en una emisión reciente de un podcast conducido por Felipe Kast, donde la comunicadora sostuvo que el intérprete se habría quedado con más de $3 mil millones de pesos asignados a la presentación artística realizada en Chile en 2007.

A través de un comunicado público al que tuvo acceso Chilevisión, la organización encargada del evento calificó los dichos como “infundados” y aclaró que la institución rinde oportunamente todos los aportes estatales y privados.

La entidad enfatizó que la documentación financiera del montaje de la compañía Royal de Luxe —exhibido en 2007 y 2010— fue entregada en tiempo y forma, sin registrar observaciones ni reparos por parte de las contrapartes.

En ese sentido, aseguraron que “frente a las infundadas declaraciones realizadas por la Sra. Patricia Maldonado, Fundación Teatro a Mil —responsable del Festival Internacional Teatro a Mil y de la realización del espectáculo La Pequeña Gigante— desmiente categóricamente sus dichos y aclara que, al igual que todas las organizaciones colaboradoras del Estado, la fundación debe rendir oportunamente tanto los aportes públicos como privados a todas sus contrapartes y nunca ha faltado a sus compromisos en tal sentido”.

“El espectáculo de la Pequeña Gigante, de la destacada compañía francesa Royal de Luxe, se presentó en los años 2007 y 2010, hace más de 16 años. Toda la documentación relacionada a este espectáculo fue entregada cumpliendo en tiempo y forma a las contrapartes correspondientes”, añadieron.