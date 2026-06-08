El gallito legal ganado por Abastible contra un extrabajador: Justicia rechazó demanda de propiedad intelectual por uso de software

La Cuarta Sala de la Corte Suprema rechazó de forma unánime el recurso de casación de un extrabajador de Abastible SA, confirmando el desestimamiento de una demanda por supuesta infracción a la Ley de Propiedad Intelectual.

Según lo informado por el Poder Judicial, el máximo tribunal determinó que el software de gestión empresarial desarrollado por el demandante pertenece a la empresa, descartando la acción judicial debido a una manifiesta falta de fundamento en los cuestionamientos sobre la valoración de las pruebas presentadas.

Según el fallo, las reclamaciones del demandante apuntaban a la ponderación de la evidencia, una facultad privativa de los tribunales de instancia que “escapa del control de un recurso de casación en el fondo”.

Asimismo, la resolución aclaró que, bajo el artículo 8 de la Ley N°17.336, el programa computacional se considera cedido a la compañía empleadora, independiente de si fue elaborado fuera de las funciones laborales, por lo que dichos argumentos “carecen de influencia en lo dispositivo del fallo”.

Con esta decisión, el máximo tribunal ratificó la sentencia previa dictada el 26 de febrero de 2026, concluyendo que los jueces de fondo aplicaron de manera correcta las disposiciones legales vigentes al rechazar el arbitrio legal en esta etapa procesal.