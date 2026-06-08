Expertas entregan recomendaciones para enfrentar el frío y las bajas temperaturas: Vestirse por capas es clave

La llegada de junio trae consigo una mayor disminución en las temperaturas, previo a la llegada de la temporada de invierno que comienza el 21 de este mes. Por eso, en muchos hogares buscan las mejores fórmulas para mantenerse a salvo del frío y evitar los cambios bruscos de temperatura.

Dos expertas de la Universidad de Chile entregaron recomendaciones a la comunidad para enfrentar el frío y las bajas temperaturas.

¿Cómo enfrentar el frío durante la temporada invernal?

Vivian Luchsinger, académica de la casa de estudios e integrante del Núcleo Interdisciplinario de Microbiología, comentó que lo ideal es no exponerse al frío, pero que esto es imposible dado que “las personas tenemos que salir, ir a trabajar, al colegio, etc.”.

De todos modos, dijo que “la recomendación general es evitar los cambios bruscos de temperatura. Si una está en un lugar temperado y va a salir, de todas maneras, hay que abrigarse”.

De acuerdo a la experta, el frío no puede enfermarnos de por sí, pero “lo que sí hace es disminuir la respuesta inmune innata de las personas. Por ejemplo, disminuye la actividad de los cilios nasales que ayudan a eliminar los virus hacia el exterior y eso altera las mucosas, entonces favorece las infecciones por los virus”.

Y añadió que el frío también incide en el comportamiento social: “No abrimos ventanas ni puertas y, si a esto le sumamos estar más cerca de las otras personas, por el frío, eso facilita la transmisión de los virus respiratorios”.

Por otro lado, la académica del Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la U. de Chile, Bárbara Rodríguez Droguett, recalcó la importancia de ventilar las casas y abrir ventanas al menos tres veces al día.

La profesora explicó que en espacios interiores se acumula vapor de agua que proviene del metabolismo, cocinas, mascotas, duchas, entre otros, el cual, “al condensarse sobre la superficie fría de muros y ventanas, genera humedad que deteriora la resistencia térmica de los sistemas constructivos”.

“A su vez, el exceso de humedad aumenta la proliferación de agentes patógenos tales como el moho y bacterias”, acotó.

Así, “la exposición al moho intradomiciliario está vinculada al asma, alergias respiratorias y en años recientes incluso se ha vinculado a neuroinflamación que puede empeorar a síntomas de ansiedad y depresión”.