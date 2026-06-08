Oro profundiza su caída tras nuevos ataques en Medio Oriente y cae a mínimos de este 2026

El oro profundizó su caída luego de que Israel e Irán intercambiaran nuevos ataques con misiles, poniendo en riesgo un frágil alto al fuego y oscureciendo las esperanzas de un fin a la guerra que ha remecido los mercados mundiales.

El metal cotiza en torno a los US$ 4.358 la onza, acumulando un descenso cercano al 8% en el último mes.

Israel ataca objetivos en Irán y Teherán responde con nueva oleada de misiles

Los combates se intensificaron este lunes, cuando las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron haber alcanzado objetivos militares en el oeste y centro de Irán tras interceptar misiles disparados por Teherán. Más tarde, Irán lanzó una nueva oleada de ataques.

La escalada se produjo pese al llamado del presidente Donald Trump para que Israel se abstuviera de profundizar las hostilidades, mientras Washington busca una solución negociada al conflicto.

Ya en su cuarto mes, la guerra ha interrumpido los flujos de energía a través del estrecho de Ormuz, ha elevado los precios del petróleo y ha despertado inquietud por la inflación mundial.

Ese escenario aumenta la probabilidad de que los bancos centrales mantengan o suban las tasas de interés, un viento en contra para los metales preciosos, que no ofrecen rendimiento.

La presión se sumó a la caída registrada la semana pasada, cuando sólidos datos de empleo en Estados Unidos reavivaron las apuestas de que la Reserva Federal subiría el costo del crédito en 2026, impulsando al dólar y a los rendimientos de los bonos.