Más de 844 mil números fijos y móviles se portaron de compañía durante el primer semestre de 2026: Claro encabeza listado

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) entregó el Informe de Portabilidad, revelando que durante el primer trimestre de este año 844.415 números fijos y móviles se cambiaron de compañía. De ese total, 835.994 fueron números móviles.
En particular, en marzo de 2026 se registraron 262 mil números fijos y móviles que se portaron, número que representa un aumento de 3,6% en comparación con marzo de 2025.
Asimismo, desde el inicio del sistema de portabilidad en 2012 se han realizado más de 43 millones de portaciones, de las cuales más de 41 millones son números móviles y 1,8 millones son números fijos.
Portabilidad numérica en el primer trimestre de 2026
La compañía móvil que lideró las portaciones en marzo de 2026 fue Claro, con 28.019 operaciones.
Le siguen:
- Mundo: 2.029
- WOM: 439
- OPS: 22
“La portabilidad numérica ya lleva más de 14 años de vigencia, inyectando competencia y dinamismo a la industria. Ha impulsado mejores ofertas para los usuarios, con planes con más datos de internet y mejores condiciones comerciales”, dijo la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido.
Y agregó que en marzo se observó un crecimiento de 3,6%, “lo que demuestra que las personas cuentan con la libertad de elegir la compañía que más les conviene, manteniendo su número. Esto reafirma nuestro compromiso con seguir promoviendo un mercado más competitivo, transparente y centrado en las necesidades de los usuarios”.
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