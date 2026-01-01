País hospital del salvador

Paciente postergado para operar a mamá de ministra Ximena Aguilera murió tres días después

Por CNN Chile

01.01.2026 / 10:05

Una de las personas cuya operación debió ser aplazada para darle espacio a la mamá de la ministra, fue un paciente al que se le debía realizar una revisión de órganos

Un nuevo antecedente viene a complicar más la situación de la ministra de Salud, Ximena AguileraEsto en el marco de la operación “fast track” que vivió su madre.  

En concreto, Lucía Sanhueza llegó el 23 de diciembre con una fractura al Hospital del Salvador, y poco más de 10 horas después ya estaba operada. Un hecho inusual para una situación de esa magnitud, ya que hay pacientes que esperan por semanas poder ser operados de patologías similares.

En medicina, la “reexploración de paciente laparotomizado” hace referencia a una cirugía en la que se abre la pared abdominal para examinar o tratar órganos internos, un procedimiento que suele emplearse en situaciones complejas o de emergencia.

Ese paciente, que se encontraba cursando una cirugía abdominal abierta, debió esperar su turno para dar paso a la intervención prioritaria. Tres días más tarde, falleció en el Hospital del Salvador producto de un shock séptico.

