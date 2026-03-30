Chile apuesta por la tecnología y la inteligencia artificial en la carrera por ser el principal productor mundial de salmón

La acuicultura nacional busca consolidar la "Acuicultura 4.0" para superar a Noruega en el mercado global, apoyándose en la digitalización de procesos, el análisis de datos y la mejora operacional en zonas extremas.

Es la segunda industria que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Con cifras de exportación cercanas a los 8.000 millones de dólares y con récords de extracción durante 2025. La acuicultura se consolida cada vez más en nuestra economía y en el mundo.

“Estamos exportando a todo el mundo. Ya son 100 lugares del mundo que llega el salmón de Chile, cosa que hace 25 años era imposible. Aquí decían hace 40 años que partió. Cuando yo fui presidente en el 94, había algunas pocas plantas aquí en el lago, en la laguna, pero no lo que tenemos hoy día”, destaca Eduardo Frei, Ex Presidente de la República.

Instalada principalmente en las regiones de Los Lagos y Aysén, la industria del salmón chileno está batallando para ser la número uno a nivel mundial. Y en esa carrera, las nuevas tecnologías son clave.

Nicolás Goncalves, Gerente Comercial de Entel Digital, explica que la adopción de estas herramientas “es lo que nos va a proyectar a la acuicultura 4.0. Nos va a mejorar el rendimiento, nos va a mejorar todos los indicadores que hacen a la cría de salmón y poder mejorar los valores de exportación. Esto es un desafío que nos va a permitir impulsar la tecnología. Mejorar un 1% algún indicador, nos va a permitir tener más puestos de trabajo, generar más inversiones al sector y exportar mucho más de lo que buscamos”.

Y es que el desafío no es menor. La extracción es cada vez más difícil, remota y con mal tiempo. Y es por eso que herramientas que permitan estar más conectados y ser eficientes, además de un análisis de datos y una mejor gestión operacional, aportan a la industria.

“Estamos siempre mirando cómo desarrollamos tecnología, la transferimos a la industria e impulsamos el cambio en la forma en la que se desarrollan los procesos”, señala Benjamín Germany, Gerente general del Centro de Manufactura C4i de la Universidad de Concepción (UdeC). “En la acuicultura, clave. ¿Por qué? Porque si queremos seguir liderando y queremos seguir impulsando esta industria y el potencial estratégico que tiene para el país, tenemos que ser líderes en desarrollo, implementación, innovación y muchos otros”.

Meta que va de la mano con la mayor penetración de las herramientas digitales. Y cómo no, la utilización de la inteligencia artificial, adaptada a las necesidades de cada una de las industrias.

Sobre este punto, el ejecutivo de Entel Digital agrega: “La penetración de la inteligencia artificial viene al ritmo de la digitalización de los procesos. Hay muchas actividades manuales, hay muchas cosas no documentadas, y requiere ir avanzando con las personas para que puedan sacar el provecho de la tecnología. Es importante pensar que la inteligencia artificial y todos los avances tecnológicos impulsan a las personas a ser más productivas, y estas a las industrias”.

Objetivo para nuestro país de intentar superar a Noruega como principal productor de salmón en el mundo. Camino en donde las nuevas tecnologías jugarán un rol fundamental.