El “nuevo” régimen de Irán es bastante similar al antiguo, solo que es aún más duro

La guerra ha otorgado más poder a las facciones militares de línea dura dentro del complejo sistema de Gobierno iraní, además de haber reforzado el sentimiento antiestadounidense.

(CNN En Español – CNN Chile) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta semana que el nuevo liderazgo de Irán es “menos radical y mucho más razonable”. Trump y el Pentágono han afirmado repetidamente que ya se ha producido un cambio de régimen.

“(…) El régimen anterior fue diezmado, destruido. Están todos muertos. El siguiente régimen está en su mayoría muerto. Y el tercer régimen, con quienes estamos tratando, son personas diferentes a las de antes. Es un grupo de personas completamente distinto”, dijo Trump a principios de esta semana. “Así que yo consideraría eso un cambio de régimen”, añadió.

Pero lo que la mayoría de los politólogos y analistas consideran como cambio de régimen implica que una potencia externa transforme la forma en que se gobierna un país, y no solo que se sustituya a las personas que ocupan los puestos más altos de ese sistema.

Por definición, un cambio de régimen es un cambio sistémico, algo que aún no se ha visto en la República Islámica, que sigue bajo la misma teocracia autoritaria establecida tras la Revolución iraní de 1979.

En todo caso, la guerra ha otorgado más poder a las facciones militares de línea dura dentro del complejo sistema de Gobierno iraní, además de haber reforzado el sentimiento antiestadounidense.

“Este régimen es más duro, (está) menos dispuesto al compromiso y, francamente, (está) más estrechamente vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés)”, dijo Mona Yacoubian, directora del programa de Medio Oriente en el Center for Strategic and International Studies. “Hemos visto la eliminación del líder en funciones en Irán, pero eso no se ha traducido en un cambio drástico en términos de quién ostenta el poder o de su postura frente a Estados Unidos”.

Yacoubian advirtió que ningún analista tiene una visión profunda del funcionamiento interno del gobierno iraní en este momento. Existen muchos puntos ciegos, algo que incluso algunos funcionarios estadounidenses han reconocido. (Sigue siendo una incógnita si el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, goza de buena salud o si realmente está dirigiendo el país, dado que no ha sido visto ni fotografiado desde que comenzó la guerra).

Sin embargo, los expertos saben que Mojtaba mantiene fuertes vínculos con la Guardia Revolucionaria, que lo elevó a esta posición, por lo que depende más de este cuerpo que su padre.

Otros liderazgos, como el del presidente de Irán Masoud Pezeshkian, permanecen sin cambios, en contra de las afirmaciones de Trump.

Endurecimiento de la represión estatal

Los analistas también señalan que se espera que este régimen más rígido redoble la represión contra sus propios ciudadanos.

“Cuando el presidente Trump dice que ha cambiado el régimen en Irán, tiene razón en un sentido: lo ha convertido en un régimen mucho más radicalizado”, dijo Ali Vaez, director del proyecto Irán en el International Crisis Group. “Todas estas personas que ahora están en el poder, el nuevo asesor de seguridad nacional, el nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria, el presidente del Parlamento —que fue comandante de la Guardia—, han estado profundamente involucradas en la represión interna”.

Irán reprimió brutalmente una ola de protestas a nivel nacional en enero, y el Gobierno ha llevado a cabo al menos nueve ejecuciones en el último mes, algunas relacionadas con las protestas de aquel entonces.

Las nuevas autoridades iraníes estarán alertas ante cualquier forma de levantamiento popular, algo que Trump alentó en los primeros días de la guerra. También estarán preocupadas por recientes fallas y filtraciones de inteligencia.

“Dado el nivel de paranoia del régimen, creo que la represión será mucho más dura que en el pasado”, dijo Vaez a CNN.

Aunque las capacidades de las Fuerzas Armadas y navales de Irán han sido dañadas por los ataques de Estados Unidos e Israel, la Guardia Revolucionaria aún mantiene el control de las “armas y el dinero” necesarios para reprimir la disidencia interna, según Yacoubian.

“Y mantienen al Basij, que son como los soldados de a pie de este aparato represivo”, añadió, en referencia a las fuerzas paramilitares bajo el control del IRGC que han desempeñado un papel clave en la represión de protestas. “No hemos visto ningún tipo de desintegración ni siquiera de erosión del control del régimen, ciertamente no en áreas urbanas”.

Esto sin mencionar que no han sido lo suficientemente debilitados como para disuadirlos de continuar la guerra y afirmar su control sobre el estrecho de Ormuz.

Mientras tanto, el estricto control de las autoridades iraníes sobre el acceso a internet también se mantiene. El apagón nacional de internet ha estado vigente durante más de un mes, según el monitor Netblocks.

“Nada que perder” en el objetivo nuclear

La guerra también probablemente endurecerá la determinación del régimen de obtener un arma nuclear, dicen los expertos. El exlíder supremo, el ayatola Alí Jamenei, había emitido una fatwa (un dictamen legal bajo la ley islámica) que prohibía la bomba nuclear. Pero ese edicto murió con él, señaló Vaez.

“Para cualquier fuerza militar, tener el poder disuasivo definitivo es una perspectiva muy atractiva”, añadió. “Ahora es el ejército el que está a cargo: un ejército cuyo poder de disuasión regional se ha debilitado, cuyo disuasivo convencional se vería significativamente degradado al final de esta guerra, y que aún tiene un atajo hacia las armas nucleares”, en forma de más de 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido.

Los analistas señalan que la Guardia Revolucionaria observará el ejemplo de Corea del Norte, que no ha sido objeto de ataques precisamente porque posee armas nucleares.

“Es difícil ver cómo el régimen podría llegar a otra conclusión que no sea que su mejor esperanza de disuasión es poseer un arma nuclear”, dijo Yacoubian a CNN. “En este punto, no tiene nada que perder”.

Trump utilizó su discurso desde la Casa Blanca este miércoles por la noche para reiterar sus afirmaciones de que Irán estaba “a las puertas” de un arma nuclear, lo que contradice evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos y de países occidentales.

Y reforzó su argumento de que se ha producido un cambio de régimen, al tiempo que sostuvo que Estados Unidos está desmantelando la “capacidad de ese mismo régimen para amenazar a Estados Unidos”.

“El cambio de régimen no era nuestro objetivo. Nunca dijimos cambio de régimen, pero ha ocurrido debido a la muerte de todos sus líderes originales”, dijo Trump.

Otros funcionarios estadounidenses, sin embargo, se han mostrado más cautelosos al referirse al nuevo liderazgo iraní.

“Miren, hay algunas fracturas internas”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una entrevista con ABC News el lunes.

“El pueblo de Irán es increíble. Las personas que los lideran, este régimen clerical, ese es el problema. Y si hay nuevas personas ahora al mando con una visión más razonable del futuro, es una buena noticia para nosotros, para ellos y para todo el mundo”, añadió. “Pero también debemos estar preparados para la posibilidad, incluso la probabilidad, de que ese no sea el caso”.