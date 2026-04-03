Arresto de Tiger Woods: Lo que muestra el video de la cámara corporal mientras investigan lo que provocó el accidente

Las grabaciones añaden nuevos matices a lo que, según los agentes, les llevó a concluir que el deportista estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas, al tiempo que revelan nuevos detalles sobre su comportamiento después del accidente.

(CNN) – Las imágenes de las cámaras corporales de la policía que captaron los momentos previos y posteriores al arresto de Tiger Woods tras un accidente en Florida, ofrecen una visión más detallada del incidente.

Las grabaciones añaden nuevos matices a lo que, según los agentes, les llevó a concluir que el deportista estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas, al tiempo que revelan nuevos detalles sobre su comportamiento después del accidente.

Según las autoridades, Woods chocó contra un remolque mientras conducía en Jupiter Island, al norte de Miami, el 27 de marzo, lo que provocó que su camioneta se volcara.

Woods declaró a un agente que no se percató de que el otro vehículo estaba reduciendo la velocidad porque estaba mirando su teléfono y cambiando la emisora ​​de radio, según consta en la declaración jurada de arresto publicada el martes.

Sin embargo, las imágenes difundidas el jueves ponen de relieve una serie de comportamientos pequeños pero notables, desde su actitud serena a pesar de los errores en las pruebas de sobriedad en el lugar de los hechos hasta comentarios inesperados, lo que ofrece una imagen más completa de lo que condujo a su arresto.

A continuación, presentamos algunas conclusiones clave basadas en el análisis realizado por CNN hasta el momento.

Una serie de pequeños errores

Las imágenes, procedentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Martin y publicadas por WPBF, filial de CNN, muestran a Woods —cuyo nombre legal es Eldrick— sometiéndose a múltiples pruebas de sobriedad en el lugar, donde los agentes parecen centrarse en un patrón de errores en lugar de en un solo fallo.

Se ve a Woods con dificultades para seguir instrucciones: movía la cabeza durante una prueba de visión cuando se le pedía que se quedara quieto y luego se equivocaba al contar durante una secuencia de coordinación que consistía en apilar los puños, aplaudir y contar en voz alta.

Un agente del sheriff del condado de Martin escribió posteriormente que Woods presentaba ciertos signos físicos, como ojos inyectados en sangre y vidriosos, y pupilas extremadamente dilatadas.

En un momento dado, los investigadores encuentran dos pastillas blancas en el bolsillo de Woods, según muestra un video.

“En este momento, creo que sus facultades normales están afectadas, ¿de acuerdo?”, comentó un agente mientras le ponía las esposas. “Además, está bajo los efectos de una sustancia desconocida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, queda arrestado por conducir bajo la influencia de sustancias”.

Según la declaración jurada de su arresto, Woods declaró a los agentes que no había consumido alcohol, pero que había tomado “algunos” medicamentos recetados ese mismo día.

Las pastillas blancas que llevaba en el bolsillo fueron identificadas como hidrocodona, un opioide recetado y un fármaco que genera mucha adicción, utilizado para tratar el dolor crónico intenso y que puede provocar dificultad para respirar.

Según la declaración jurada, una prueba de alcoholemia realizada en la cárcel del condado de Martin arrojó un resultado de 0.000 en ambas muestras, lo que indica que no se detectó alcohol en el aliento de Woods.

Sin embargo, se negó a someterse a una prueba de orina para determinar si tenía sustancias químicas o controladas en su organismo.

En conjunto, esos momentos constituyen la base de la conclusión de los investigadores de que las “facultades normales” de Woods estaban deterioradas. Una evaluación basada en la acumulación de factores, no en un error decisivo.

Uso del teléfono, una llamada misteriosa y preguntas sin respuesta

Un nuevo video grabado por la cámara corporal de Woods y publicado por WPBF añade un detalle sorprendente: se ve a Woods caminando por la carretera después del accidente, aparentemente terminando una llamada telefónica, y momentos después dice que acababa de hablar con “el presidente”.

La Casa Blanca no ha respondido a la solicitud de información de CNN para determinar si ese día se produjo alguna llamada entre Woods y el presidente Donald Trump, quien posteriormente expresó públicamente su preocupación y calificó a Woods de “buen amigo”.

“Lo siento mucho”, declaró Trump a los periodistas el viernes. “Tiene algún problema. Hubo un accidente y eso es todo lo que sé”.

El ganador de 82 títulos del PGA Tour está acusado de conducir bajo los efectos del alcohol con daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba legal, ambos delitos menores.

Woods no fue acusado de ningún delito relacionado con el uso del teléfono.

Según los documentos judiciales, Woods, que no resultó herido en el accidente, se ha declarado inocente.

El golfista Tiger Woods permanece junto a su vehículo volcado en Jupiter Island, Florida, el 27 de marzo. Jason Oteri/AP

Woods permanece alerta durante el interrogatorio

Woods se muestra sereno desde el momento en que es abordado por los ayudantes del sheriff y durante toda la interacción.

En las imágenes se ve a Woods arrodillado junto a la carretera, no muy lejos de su SUV, que sigue volcado de lado.

“Miré mi teléfono y, de repente, ¡bum!”, le dijo Woods con calma a un agente, quien le informó que un médico “vendría a revisarlo”.

Luego, les dice a los agentes que no había bebido, lo cual coincide con la prueba de alcoholemia posterior que no mostró presencia de alcohol en su organismo. Cuando se le pregunta sobre la medicación, la respuesta de Woods aparece mayormente censurada en el audio y en la declaración jurada.

Tras su detención, se puede ver a Woods sentado, sin mostrar signos visibles de angustia, en el asiento trasero de un coche patrulla, según muestra un video adicional de la oficina del sheriff compartido por WPBF.

Una cámara de salpicadero captó a Woods diciendo sarcásticamente “esto es divertido” tras su detención. En el video se le ve sudando sentado en el asiento trasero de un vehículo patrulla, cuando un agente le pregunta “¿estás fresco ahí atrás?”, a lo que él responde “no”.

El agente enciende el aire acondicionado y le pregunta a Woods si siente el aire que sale. Posteriormente, se ve a Woods cubriéndose la cabeza y el cuerpo con una manta.

El momento que marca un cambio claro

Como destacó Isabel Rosales de CNN en su reportaje, una de las secuencias más reveladoras muestra a Woods sentado en el capó de un coche patrulla durante la prueba de sobriedad.

La escena capta el momento en que los agentes pasan de evaluar el accidente a evaluarlo a él. Poco después, Woods es esposado mientras un policía le comunica que está arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol.

En el video, se puede ver a Woods con una camisa polo azul, apoyado en el coche patrulla, mientras no supera las pruebas de sobriedad. En un momento dado, Woods cierra los ojos con fuerza mientras tiene que juntar los puños, aplaudir y contar.

Mientras estaba sentado en la parte trasera del vehículo policial, se ve a Woods con hipo y cerrando los ojos intermitentemente. En un momento dado, se inclina hacia atrás y los mantiene cerrados durante varios segundos antes de volver a mirar hacia adelante.

Junto con las pastillas encontradas en su bolsillo y las notas de los agentes sobre sus ojos inyectados en sangre, sudoración e hipo, estos momentos ofrecen una imagen más completa de lo que los agentes observaron sobre el desempeño y el comportamiento de Woods ese día.