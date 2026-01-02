Ministra Aguilera descarta “privilegios” en atención de urgencia de su madre: “No hice ninguna presión”

La secretaria de Estado se refirió a la polémica tras días de críticas por parte de parlamentarios de oposición, entre quienes incluso anunciaron acusaciones constitucionales.

Este viernes la ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refirió a la polémica que ha surgido a propósito de una atención de urgencia que se dispuso para su madre en el Hospital del Salvador.

El hecho ocurrido el 23 de diciembre pasado generó polémica los días posteriores dadas las complejidades de la salud y su atención pública en Chile, sobre todo al ser visto como un aprovechamiento de su cargo para acceder más rápidamente a la atención.

En ese sentido, Aguilera comentó que en primer lugar una atención de urgencia es distinta a las que se realizan a través de la lista de espera. A ello, sumó que no pasa por los familiares de una paciente el orden en que un recinto hospitalario dé prioridad a uno u otro.

“He decidido hablar con ustedes a raíz de toda la información que ha estado apareciendo en los medios reacionadas con la cirugía de urgencia de mi madre”, comenzó diciendo Aguilera en un punto de prensa. “Quiero recalcar el tema ‘urgencia’, para no confundir con las cirugías por listas de espera”.

La ministra descartó algún tipo de “privilegio” en la atención de su madre, quien acudió al centro asistencial tras una caída en su hogar. La mujer, de 87 años y afectada por una demencia senil avanzada, sufrió una fractura en su cadera. Por ello, agregó la secretaria de Estado, luego de una actividad ministerial de ese día se trasladó a Santiago para poder acompañarla.

“Dada la gravedad de este cuadro en una persona de 87 años decidí volver a inmediatamente a Santiago para verla. Llegué al Hospital del Salvador aproximadamente a las 15 horas, donde fui recibida por la directora subrogante quien me acompañó al servicio de urgencia donde mi madre continuaba aún en la camilla de la ambulancia”, relató.

Asímismo, la ministra indicó que en ningún momento hubo conversaciones para acelerar la atención de su madre, quien según Aguilera ha estado expuesta a lo largo de toda esta polémica.

“Como hija y familia estamos muy afectados por la condición de salud que ella está viviendo y por la exposición pública a la cual ha estado expuesta y de la cual no puede defenderse”, compartió. “Reitero que en ningún momento en mis conversaciones con la directora o el traumatólogo solicité una atención especial. Lo único que pedí fue una silla porque mi hermana llevaba muchas horas acompañando a mi mamá de pie”.