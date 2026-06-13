Temblor remece a La Serena durante la mañana de este sábado 13 de junio

Un temblor se registró durante la mañana de este sábado 13 de junio en el norte del país, en la Región de Coquimbo, y que se percibió en La Serena.
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor tuvo una magnitud de 4,7 con una profundidad de 63 kilómetros.
El evento fue localizado a 16 kilómetros al noroeste de Punitaqui y se registró a las 08:04 de la mañana.
Desde Senapred informaron que continúan “evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED. La fecha y hora del presente reporte corresponde a la oficial de Chile Continental”.
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