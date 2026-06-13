Antofagasta: Incendio en campamento dejó un menor fallecido y 49 damnificados

Un menor de edad fallecido, 49 personas damnificadas y nueve viviendas completamente destruidas dejó un incendio registrado durante la noche del viernes en un campamento del sector norte alto de Antofagasta.

La emergencia ocurrió en el sector de Santa Rosa de Huara con Juvenal Morla y comenzó alrededor de las 19:30 horas.

Debido a la magnitud del fuego y su rápida propagación, el Cuerpo de Bomberos de Antofagasta declaró primera y segunda alarma de incendio, lo que permitió reforzar el despliegue de unidades en el lugar.

De acuerdo con el balance preliminar, el siniestro destruyó por completo nueve viviendas de material ligero. Otras cuatro resultaron con daños parciales, tanto por efecto del fuego como por el agua utilizada durante las labores de control.

En total, 30 adultos y 19 menores de edad quedaron damnificados.

El primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, Alfonso Olivera, detalló que la emergencia dejó “nueve casas totalmente destruidas” y “cuatro parcialmente” afectadas. Además, confirmó el hallazgo de una persona fallecida en el lugar: “Estamos esperando que llegue el Laboratorio de Criminalística para levantar el cuerpo”, señaló.

Peritajes para establecer las causas

La Fiscalía Local instruyó la concurrencia del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) para realizar peritajes en el sitio del siniestro. Las diligencias buscan determinar el origen del incendio, las circunstancias en que se produjo y confirmar científicamente la identidad de la víctima.

El jefe de Zona de Carabineros, general Cristian Montre, informó que personal policial se desplegó en el sector para apoyar las labores de emergencia y resguardar el perímetro.

“Este siniestro ya se encuentra controlado, lamentablemente tenemos nueve inmuebles completamente siniestrados, cuatro inmuebles de manera parcial han resultado quemados”, indicó.

Montre agregó que fue encontrado un cuerpo que sería sometido a peritajes por parte de Labocar. Según señaló, el hallazgo “estaría coincidiendo con la pérdida de un menor que estaba siendo buscado por su familia”.

Más de un centenar de voluntarios participó en el control de la emergencia. Según la información entregada por Bomberos, en el operativo trabajaron 102 voluntarios de ocho compañías del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta.

La falta de agua y de grifos en el sector complicó las labores de extinción, lo que obligó a utilizar unidades de abastecimiento.

En esa misma línea, debido a la magnitud de la emergencia, las autoridades convocaron una sesión extraordinaria del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) para coordinar las acciones posteriores.

Las causas del incendio permanecen bajo investigación. Mientras se desarrollan las diligencias, los equipos de emergencia y autoridades locales deberán coordinar la asistencia para las familias que perdieron sus viviendas o resultaron afectadas por el siniestro.