Estados Unidos rescató a uno de los tripulantes de un caza derribado en Irán, indican fuentes

Dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que el piloto se encontraba con vida, bajo custodia de EE.UU. y recibiendo tratamiento médico.

(CNN) – Las fuerzas estadounidenses rescataron a uno de los tripulantes de un caza estadounidense derribado en Irán, según tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Dos de las fuentes indicaron que el piloto se encontraba con vida, bajo custodia de EE.UU. y recibiendo tratamiento médico.

No estaba claro cuál era la situación del segundo tripulante. Las fuentes señalaron que las operaciones de búsqueda y rescate continuaban tras el derribo del caza F-15E sobre Irán.

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Este viernes, medios estatales iraníes publicaron fotografías de lo que, según afirmaron, son los restos de un avión de combate de la Fuerza Aérea estadounidense derribado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La serie de fotografías muestra solo pequeños fragmentos de una aeronave, el mayor de los cuales tiene aproximadamente la altura de una persona, que según el informe iraní es un caza furtivo F-35.

Pero las fotos de los restos parecen pertenecer a un avión F-15 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

¿Cómo son los cazas F-15?

La aeronave derribada sobre Irán este viernes es un caza F-15E Strike Eagle, confirmó una fuente estadounidense. Los F-15 pueden llevar a cabo misiones aire-aire y aire-tierra y normalmente están tripulados por un piloto y un oficial de sistemas de armas.

El avión de guerra “tiene la capacidad de abrirse paso combatiendo hasta un objetivo a largas distancias, destruir posiciones terrestres enemigas y abrirse paso combatiendo para salir”, según la Fuerza Aérea.

En la cabina trasera, el oficial de sistemas de armas supervisa el estado de la aeronave, comprueba posibles amenazas y selecciona objetivos, dice una página informativa de la Fuerza Aérea.