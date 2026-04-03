Pichilemu impulsa emotiva campaña por el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo

El proyecto, lanzado en el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, busca generar una mayor comprensión e inclusión en la sociedad.

La Municipalidad de Pichilemu presentó oficialmente “También estoy aquí”, una iniciativa audiovisual que redefine el enfoque local sobre el espectro autista.

El proyecto, lanzado en el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, busca generar una mayor comprensión e inclusión en la sociedad. La pieza central de la campaña fue protagonizada por estudiantes del Colegio Divino Maestro, quienes grabaron en su propio entorno escolar.

A través de sus relatos, el video expone las diversas formas en que los niños perciben, sienten y se relacionan con el mundo que los rodea. El foco de la iniciativa es visibilizar que el autismo no es una condición uniforme, sino una experiencia diversa y única para cada individuo.

Asimismo, se enfatiza que la verdadera inclusión no exige que la persona cambie, sino que el entorno se adapte para permitir su participación. Sobre esto, el alcalde Roberto Córdova Carreño señaló que la campaña invita a “cambiar la forma en que miramos la inclusión”.

El jefe comunal subrayó que el objetivo es que la comunidad sea capaz de comprender y respetar los espacios de desarrollo para todos. La propuesta también aborda situaciones cotidianas que suelen ser malinterpretadas, como los procesos de autorregulación y comunicación.