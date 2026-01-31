Sichel pide “cambiar administración y uso” del Estadio Nacional tras incidentes en partido de la U

El alcalde de Ñuñoa se refirió a los incidentes ocurridos en el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, volvió a criticar la administración del Estadio Nacional tras los incidentes registrados la noche de este viernes, en los que barristas de Universidad de Chile quemaron butacas, lanzaron fuegos artificiales y se enfrentaron a Carabineros.

A través de su cuenta en X, el edil afirmó que “la forma en que se está administrando el Estadio Nacional es simplemente un desastre”.

“Ayer otra vez no pueden controlar la violencia, fuegos artificiales y desastres al interior.. Pagan los justos que viven en el barrio y les avisan horas antes que van a quedara encerrados“, agregó en la publicación.

Además, el jefe comunal pidió “cambiar administración y uso” del principal recinto deportivo del país.

“Nadie entrega las imágenes. Nadie persigue a los violentos o ilegales. Nadie se hace responsable. Esto tiene que terminar ahora“, concluyó.