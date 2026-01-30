Encapuchados causan graves incidentes en el partido de la U en el Estadio Nacional

La previa venía tensa, esto tras el llamado de la barra Los de Abajo a causar desmanes por la sanción aplicada por la ANFP a un grupo de hinchas tras una serie de desmanes en un duelo contra Coquimbo, ocurrido el año pasado.

Lo que debía ser una fiesta, tuvo una mancha de violencia que empañó el puntapié inicial del fútbol chileno.

Esto por los desmanes causados por un grupo de encapuchados durante el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano disputado en el Estadio Nacional.

La previa venía tensa, esto tras el llamado de la barra Los de Abajo a causar desmanes por la sanción aplicada por la ANFP a un grupo de hinchas tras una serie de desmanes en un duelo contra Coquimbo, ocurrido el año pasado.

Es así como el sector que ocupa tradicionalmente Los de Abajo estuvo vacío al comienzo, hasta que un grupo de 40 encapuchados hizo ingreso, huyendo rápidamente ante la presencia policial.

Terminado el primer tiempo los desmanes volvieron, pero esta vez quemando butacas y enfrentándose a fuerzas policiales.

Tras un rato suspendido, el partido volvió a jugarse.

En tanto, Universidad de Chile señaló que presentarán “querellas en contra de los al menos cuatro detenidos por daños en el contexto de Ley de Violencia en los Estadios y en contra de todas las personas que sean identificadas por nuestro sistema biométrico”.