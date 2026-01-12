Sichel critica impacto del Estadio Nacional tras concierto de Bad Bunny: Acusa que vecinos viven una “tragedia cotidiana”

El alcalde de Ñuñoa acusó que no se cumplieron compromisos adoptados en el marco de los Juegos Panamericanos para los eventos masivos que se realicen en el recinto deportivo.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, nuevamente criticó la coordinación de eventos masivos en el Estadio Nacional, todo esto en el marco de la presentación de Bad Bunny en el recinto deportivo.

Esto a raíz de los cortes de calles que se realizan como parte del cierre perimetral, lo que -acusa- afectaría a los vecinos que viven en las cercanísa del estadio.

En conversación con Radio Infinita, Sichel aseguró que no se han cumplido algunos de los compromisos establecidos junto a la administración del Estadio Nacional.

“Igual que a un restaurante -que yo le puedo exigir que tiene que cumplir una ordenanza– el estadio debería cumplir eso que comprometió“, aseguró la autoridad comunal.

Del mismo modo, aseguró que la situación “tiene que ver con un desorden político. No voy a culpar a este Gobierno o a otro, pero en el fondo se lanzaron los Panamericanos, se hizo el show, se dijo que iba a haber una inversión“.

“Terminó eso, y pum, arrendarlo a todo chancho para ganar más lucas y no invertir más en el estadio. Y eso es una torpeza. Y lo que va a hacer es matar al estadio, porque si sigue operando así, tarde o temprano vamos a tener manifestaciones contra cada evento“, acusó Sichel.

Además, sostuvo que “yo creo que Guns N’ Roses pudo haber ido al Parque O’Higgins. O sea, diversifiquemos los eventos, y que cada vez que haya evento, nadie sienta que es una tragedia para su vida cotidiana“.