El ex presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, respondió a las críticas levantadas desde la oposición que acusan que usó su cargo en la institución como vitrina política. La bancada de diputadas y diputados del PPD envió un oficio a la Contraloría pidiendo investigar eventuales vulneraciones al principio de prescindencia durante su gestión.

En entrevista con Meganoticias, el ex ministro de Desarrollo Social y Familia dijo: “me habría encantado estar más en cada uno de los cargos. Uno no decide cuánto tiempo dura en los cargos”.

“Yo me dediqué en el banco a hacer lo que yo creía que era lo correcto y me peleé con algunos que me están criticando ahora”, señaló, citando una atención al público hasta las 16:00 horas

Sichel, quien anunció su candidatura presidencial como independiente, defendió que “hay que tener la valentía para hacer los cambios que se necesitan y no confundir los grupos de interés de las instituciones, gremios, sindicatos, con el interés público que es el que está al otro lado del mesón“.

“Si tengo que ganarme estos conflictos de nuevo me los gano feliz porque me importa mucho que lo que hagamos alguna vez en el Estado no tenga que ver con lo que quiera el partido, con lo que quieren los funcionarios simplemente, sino con lo que quieren los chilenos”, agregó.

Por último, el aspirante a La Moneda dijo que, de ser electo, espera “gobernar con los cuadros políticos de Chile Vamos”.

Y advirtió: “cuidado que por este cálculo de si es bueno o no adelantar la carrera y cuándo corresponde adelantarla, no cometamos el pecado de no levantarles programa a las personas, no decirles lo que queremos para Chile, no ofrecer alternativas de gobernabilidad”.